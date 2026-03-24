دیدار مسئولان با خانواده‌ شهدای جنگ رمضان در ازنا و دورود

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از سال ۱۴۰۵ و همزمان با ایام سوگواری شهدای جنگ رمضان، مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با حضور در منازل شهدای والامقام این حملات، با خانواده‌های معظم آنها دیدار و بر تداوم راه شهیدان تأکید کردند.

دیدار با خانواده شهدا در ازنا

در نخستین برنامه از این دیدارها، رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد در رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، به همراه غلامی، رئیس صندوق شاهد بنیاد شهید استان و جدیدی رئیس بنیاد شهید شهرستان ازنا، امروز (۴ فروردین ۱۴۰۵) با حضور در شهرستان ازنا، با خانواده شهید والامقام «محمد امین بختیاری» دیدار کردند.

شهید «محمد امین بختیاری» از جمله شهدای والامقامی است که بر اثر حملات آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی در جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در این دیدار صمیمانه، مسئولان بنیاد شهید لرستان ضمن ابراز همدردی با خانواده معظم شهید، از صبر و بردباری و استقامت آنان تجلیل کردند.

دیدار با خانواده ۵ شهید در دورود

در دومین برنامه از این دیدارها، رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد در رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، به همراه غلامی، رئیس صندوق شاهد بنیاد شهید استان و کرمی، رئیس بنیاد شهید شهرستان دورود، امروز (۴ فروردین ۱۴۰۵) با حضور در شهرستان دورود، با خانواده‌های شهیدان والامقام «عبدالناصر، فرید، امیرحسین خدایی، شهیده فرحناز فرهادی و شهیده زهرا پاپی زاده» دیدار کردند.

شهیدان «عبدالناصر، فرید، امیرحسین خدایی، شهیده فرحناز فرهادی و شهیده زهرا پاپی زاده» نیز از جمله شهدای والامقامی هستند که بر اثر حملات آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی در جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

این پنج شهید بزرگوار در کنار ۱۳ شهید دیگر حملات دشمن به مناطق مسکونی شهرستان دورود، برگ زرین دیگری از ایثار و مقاومت مردم لرستان را رقم زدند.

در این دیدار نیز مسئولان بنیاد شهید استان ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی، از صبر و بردباری این خانواده‌ها تجلیل کردند.

گفتنی است؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان اخیرا بر لزوم دیدار مستمر با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران جنگ رمضان تأکید کرد و این دیدارها را فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و رسیدگی به مسائل و مشکلات این عزیزان دانست.