به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی، با اشاره به تأکید و دغدغه رهبر معظم انقلاب مبنی بر دیدار و دلجویی از خانواده معظم شهدا، از آغاز «نهضت دیدار با خانواده شهدا» در شهرستان‌های استان تهران خبر داد و اظهار داشت: به لبیک فرمان رهبر عالی‌قدر، این فعالیت را آغاز کرده‌ایم و خوشبختانه تمامی مسئولین لشکری و کشوری در استان پای کار آمده‌اند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰۰ دیدار با خانواده‌های معظم شهدا انجام شده است و این نهضت همچنان ادامه دارد.

مدیرکل بنیاد شهید شهرستان‌های استان تهران با اشاره به تشکیل قرارگاهی تخصصی در بنیاد شهید، تصریح کرد: پایگاه‌های مردمی، جامعه هنرمندان، مساجد و محلات نیز استقبال خوبی از این دیدارها داشته و تقاضای گسترده‌ای برای مشارکت در این طرح وجود دارد.