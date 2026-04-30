به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی، با اشاره به تأکید و دغدغه رهبر معظم انقلاب مبنی بر دیدار و دلجویی از خانواده معظم شهدا، از آغاز «نهضت دیدار با خانواده شهدا» در شهرستانهای استان تهران خبر داد و اظهار داشت: به لبیک فرمان رهبر عالیقدر، این فعالیت را آغاز کردهایم و خوشبختانه تمامی مسئولین لشکری و کشوری در استان پای کار آمدهاند.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰۰ دیدار با خانوادههای معظم شهدا انجام شده است و این نهضت همچنان ادامه دارد.
مدیرکل بنیاد شهید شهرستانهای استان تهران با اشاره به تشکیل قرارگاهی تخصصی در بنیاد شهید، تصریح کرد: پایگاههای مردمی، جامعه هنرمندان، مساجد و محلات نیز استقبال خوبی از این دیدارها داشته و تقاضای گستردهای برای مشارکت در این طرح وجود دارد.
