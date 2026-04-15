به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی در سفر به تایباد و باخرز از بزرگترین عملیات خدمات روانشناختی کشور در یک بازه ۴۰ روزه خبر داد و گفت: سازمان بهزیستی در جریان ۴۰ روز گذشته و همزمان با تجاوزات اخیر، با بهرهگیری از سامانه ۱۴۸۰ و ۱۲۳ بیش از ۲۴۳ هزار خدمت روانشناختی به مردم ارائه داده که منجر به ۱۶ هزار عملیات اجرایی میدانی شده است.
وی افزود: تولید ۴۶هزار محتوا ، برگزاری ۶۵هزار کلاس آموزش توانمندسازی و تاب آوری به مردم و... بخشی از این برنامه ها است. حسینی تایباد و باخرز را «منطقهای با اثرگذاری ملی» توصیف کرد و به دلیل نقش کلیدی این دو شهرستان در امنیت و اقتصاد کشور، آنها را به عنوان یک نقطه کلیدی در معادلات ملی کشور دانست.
حسینی همچنین مجموعهای از طرحهای گسترده حمایتی در حوزه مسکن، اشتغال، تحصیل و بیمه را برای این دو شهرستان مرزی تخصیص داد و به تشریح این خدمات پرداخت.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه این سازمان به ۸ میلیون نفر از جامعه هدف خدمات تخصصی ارائه میدهد، اولویتهای اجرایی سال ۱۴۰۵ را در شهرستان تایباد و باخرز به این صورت توصیف کرد:
حذف صف پشتنوبتیها: مقرر گردید در سال ۱۴۰۵، تمامی افراد پشتنوبت در چهار شهرستان تربتجام، تایباد، باخرز و صالحآباد تحت پوشش قطعی قرار گرفته و مستمری آنان برقرار شود.
حمایت از ازدواج و جهیزیه: سازمان متعهد میشود تمامی مددجویان واجد شرایط در این مناطق (تایباد، باخرز، تربتجام و صالحآباد) را در سال ۱۴۰۵ از کمکهزینه جهیزیه و اقلام ضروری ازدواج برخوردار سازد.
اشتغال و توانمندسازی: سال گذشته ۱۵۰ هزار نفر از جامعه هدف با ایجاد فرصتهای شغلی توانمند شدند. برای سال جاری، در شهرستان تایباد ۸۰ فرصت شغلی با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال و در شهرستان باخرز نیز به همین میزان (۸۰ فرصت شغلی) پیشبینی شده است.
نهضت مسکن: در شهرستان باخرز ۱۸ واحد مسکونی و در تایباد برای ۱۳۲ مددجوی واجد شرایط که زمین تأمین کردهاند، تسهیلات ویژهای اختصاص مییابد. این تسهیلات شامل ۴۰۰ میلیون تومان وام قرضالحسنه و ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض خواهد بود.
خدمات آموزشی و درمانی: تأمین هزینه تحصیل برای ۱۲۳۰ دانشآموز و دانشجو در منطقه مرزی تایباد تضمین شد. همچنین در حوزه درمان، برای ۶۰۰ نفر در تایباد و ۶۰۰ نفر در باخرز بودجه حمایتی تخصیص یافته و هیچ مددجویی نباید در صف انتظار دریافت ویلچر باقی بماند.
بیمه و طرحهای نوین حمایتی: تمامی زنان سرپرست خانوار روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در این منطقه تحت پوشش بیمه رایگان اجتماعی قرار میگیرند. همچنین طرح «مراقب همراه» برای اولینبار با بهکارگیری ۴۰ زن سرپرست خانوار جهت حمایت از خانوادههای دارای فرزند چندقلو یا معلولیت شدید در تایباد و باخرز اجرایی میشود.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل شرایط حساس کنونی و جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران پرداخت و اظهار داشت: ما در طول تاریخ انقلاب اسلامی هرگز شروعکننده هیچ جنگی نبودهایم. آنچه امروز با آن مواجهیم، «دفاع مقدس سوم» در برابر تجاوزات آمریکایی-صهیونیستی است. جنگهای امروز از شکل کلاسیک زمینی به جنگهای ترکیبی (اطلاعاتی، امنیتی، اقتصادی و رسانهای) تغییر یافتهاند.
وی افزود: دشمن با شش هدف اصلی از جمله تغییر رژیم، فروپاشی قدرت نظامی، تسلط بر آب راههای بینالمللی مانند تنگه هرمز و تجزیه ایران وارد عمل شد؛ اما امروز جمهوری اسلامی قویتر از پیش از جنگ ایستاده است.
وی ادامه داد: یکی از شاخصهای پیروزی، همگرایی ملت با نظام است. در حالی که در کشورهای متجاوز شاهد تظاهرات علیه جنگ هستیم، در ایران شاهد حضور حماسی مردم در میدانها هستیم. وظیفه ما در این برهه، تبدیل چالشها به فرصت و افزایش تابآوری سازمانهاست.
وی خاطرنشان کرد: در این برهه حساس، خانواده بزرگ بهزیستی ۳۴ شهید و جانباز تقدیم کرده است. همچنین ۱۷۰۰ واحد مسکونی مددجویان، ۳۰۰۰ فرصت شغلی و ۳۵ مرکز آموزشی آسیب دیدهاند که بازسازی و حمایت از آنها در اولویت فوری قرار دارد.
رئیس سازمان بهزیستی در پایان تأکید کرد: اکنون بر گردن ماست که با تلاش شبانهروزی، همت والای مردم و مرزنشینان غیور را جبران کنیم. پیروزی بزرگ ما در پساجنگ، استقرار عدالت اجتماعی و عبور از مرزهای بروکراتیک برای خدمترسانی صادقانه به محرومان خواهد بود.
