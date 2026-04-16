صدور سند مالکیت برای ۹۴ درصد واحدهای مسکونی روستایی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رضایی با تاکید بر اهمیت طرح هادی در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، اظهار کرد: تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان همدان زیر پوشش این طرح جامع قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به وضعیت بازنگری طرح هادی در استان افزود: بازنگری طرح هادی در ۶۸۱ روستا معادل ۶۷ درصد به اتمام رسیده و عملیات بازنگری در ۱۹۸ روستای دیگر نیز در دست اقدام است که به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان در خصوص اجرا و تکمیل طرح هادی در روستاهای باقی‌مانده، بیان کرد: تاکنون طرح هادی در ۸۹۹ روستا اجرا شده است و با تخصیص اعتبارات لازم در سال جاری، فاز نخست طرح در ۱۹ روستای باقیمانده نیز تکمیل خواهد شد.

وی همچنین از پیشرفت چشمگیر در صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکونی روستایی خبر داد و افزود: حدود ۹۴ درصد از واحدهای مسکونی روستایی استان موفق به اخذ سند مالکیت شده‌اند و استان همدان در زمینه ثبت سند در سال ۱۴۰۴، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده که نشان‌دهنده تلاش مضاعف در این حوزه است.

رضایی در خصوص واگذاری اراضی روستایی و الحاقات به روستاها ادامه داد: از مجموع ۲ هزار و ۲۷۶ هکتار اراضی شناسایی شده، تاکنون هزار و ۱۹ هکتار تملک شده و بیش از ۶ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن به متقاضیان واگذار شده است.

وی به وضعیت طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و افزود: یک‌هزار و ۲۵۷ هکتار اراضی برای طرح نهضت ملی مسکن شناسایی و مراحل اداری آن طی شده است، هرچند با وجود پیگیری‌های مستمر، تاکنون تنها ۶۳ هکتار از این اراضی توسط منابع طبیعی تحویل داده شده و منتظر دریافت مابقی هستیم.

مدیرکل بنیاد مسکن با تاکید بر اهمیت اجرای طرح جوانی جمعیت، از در نظر گرفتن سه هزار و ۱۵۰ قطعه زمین روستایی برای واگذاری به متقاضیان خبر داد و گفت: تاکنون ۶۴ نفر مراجعه و پرونده تشکیل داده و ۴۳ قطعه زمین نیز در این راستا واگذار شده است.

رضایی در خصوص مقاوم‌سازی مسکن روستایی، افزود: از مجموع ۱۶۵ هزار و ۳۰۱ واحد مسکن روستایی استان، ۱۱۷ هزار واحد معادل ۷۲ درصد مقاوم‌سازی شده‌اند که این میزان ۱۶ درصد از میانگین کشوری بالاتر بوده و همدان را در این زمینه در میان پنج استان برتر کشور قرار داده است.

وی در پایان به آمار اجرای طرح نهضت ملی مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۱۷ هزار واحد مسکن روستایی مقاوم‌سازی شده، ۲۱ هزار و ۶۰۹ واحد مربوط به سهمیه نهضت ملی مسکن است که از این تعداد، ۱۶ هزار و ۴۵۳ واحد مسکن روستایی نهضت ملی مسکن به بهره‌برداری رسیده است.