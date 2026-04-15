به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی مهیائی اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یکی از نهادهای اثرگذار در حوزه عمران روستایی و توسعه زیرساخت‌ها در کشور و استان گلستان است.

وی با اشاره به مأموریت‌های این نهاد افزود: اجرای طرح‌های هادی، بهسازی و توسعه روستاها و همچنین مشارکت در تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار از جمله وظایف اصلی بنیاد مسکن به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر به‌صورت مستمر در سطح استان دنبال شده است.

مهیائی ادامه داد: بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی روستایی در گلستان با محوریت بنیاد مسکن اجرا می‌شود و این نهاد نقش اجرایی مشخصی در پیشبرد برنامه‌های توسعه روستایی دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان همچنین با اشاره به اقدامات این نهاد در شرایط بحرانی گفت: بنیاد مسکن در حوادثی مانند سیل و سایر بحران‌های طبیعی نیز در کنار مردم حضور داشته و در روند بازسازی و بازتوانی مناطق آسیب‌دیده نقش‌آفرینی کرده است.

وی بر تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی با بنیاد مسکن تأکید کرد و افزود: تقویت این همکاری‌ها می‌تواند به تسریع روند توسعه روستاها و بهبود وضعیت سکونتگاه‌های روستایی در استان کمک کند.