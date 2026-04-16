تجربه جنگ باید مبنای اصلاح نظام تأمین دارو قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عمر علیپور، با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت درباره وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در دوران جنگ، اظهار داشت: حفظ ثبات در حوزه دارو و غذا در شرایط بحرانی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تاب‌آوری نظام سلامت است و گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این مأموریت به‌خوبی مدیریت شده است.

وی افزود: در شرایطی که کشور تحت فشارهای ناشی از جنگ و محدودیت‌های مختلف قرار داشت، تداوم تأمین داروهای اساسی و جلوگیری از ایجاد کمبود گسترده، نتیجه هماهنگی میان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سایر بخش‌های مرتبط بوده است.

علیپور ادامه داد: واقعیت این است که حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از حساس‌ترین بخش‌های نظام سلامت در شرایط بحران محسوب می‌شود و هرگونه اختلال در آن می‌تواند مستقیماً بر سلامت مردم اثر بگذارد، بنابراین مدیریت این بخش در چنین شرایطی قابل توجه است.

وی تصریح کرد: البته این به معنای نبود مشکل نیست؛ در برخی مقاطع فشارهای مقطعی و چالش‌های تأمین وجود داشته، اما نکته مهم این است که این مشکلات به کمبود جدی و گسترده در سطح کشور تبدیل نشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: حضور میدانی وزیر بهداشت در سازمان غذا و دارو و بررسی مستقیم مسائل و مشکلات و سفر به مناطق مختلف کشور اقدام مثبتی بود که می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و رفع سریع‌تر موانع کمک کند.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم، تقویت ذخایر استراتژیک دارویی و افزایش آمادگی در برابر شرایط غیرمترقبه است تا در بحران‌های احتمالی آینده، کشور با حداقل آسیب مواجه شود.

علیپور ادامه داد: باید از تجربه دوران جنگ برای بازنگری در ساختار تأمین و توزیع دارو استفاده کرد تا نقاط ضعف احتمالی شناسایی و برطرف و پایداری این حوزه بیش از پیش تقویت شود.

وی تأکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به طور مداوم و با جدیت موضوع تأمین پایدار دارو و تجهیزات پزشکی را دنبال می کند تا امنیت دارویی کشور در هر شرایطی حفظ شود.