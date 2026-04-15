مرگ تلخ کودک ۴ ساله در نیشابور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مرادقلی اظهار کرد: تنها در هفته‌های اخیر، ۳ حادثه غرق‌شدگی در مناطق روستایی نیشابور به وقوع پیوسته که تلخ‌ترین آن جان باختن پسر ۴ ساله‌ای است که روز گذشته در یکی از این مناطق طعمه آب‌های ناایمن شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی نیشابور افزود: ساعت ۱۸:۵ روز گذشته در تماسی با مرکز اورژانس نیشابور خبر غرق‌شدگی کودک ۴ ساله‌ای در یکی از روستاهای شهرستان اعلام شد.

وی ادامه داد: تیم امداد بلافاصله با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد، اما متأسفانه هنگام رسیدن تکنسین‌های اورژانس کودک فاقد علائم حیاتی بود. عملیات احیای قلبی-ریوی آغاز و مصدوم حین اقدامات درمانی به مرکز درمانی منتقل شد.

مرادقلی با ابراز نگرانی از وقوع ۳ حادثه غرق‌شدگی هم‌زمان با آغاز فصل گرما از شهروندان خواست تا با جدی گرفتن توصیه‌های ایمنی و خودداری از شنا در نقاط ناایمن رودخانه‌ها، کانال‌ها و استخرهای محلی از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند