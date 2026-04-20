به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال حسینی از وقوع یک حادثه غرق‌شدگی منجر به فوت در یکی از استخرهای کشاورزی در قدیم‌آباد قزوین خبر داد و اظهار کرد: این حادثه صبح آخرین روز فروردین ماه رخ داد و طی آن، جوانی ۲۲ ساله و از افاغنه در داخل استخر کشاورزی دچار غرق‌شدگی شد.

وی با اشاره به اعزام تیم غواصی از ایستگاه شماره ۴ مینودر برای عملیات امداد و خروج جسد از استخر، از کشاورزان و شهروندان خواست تا در هنگام تردد یا فعالیت در نزدیکی استخرهای کشاورزی، نکات ایمنی را جدی بگیرند.

حسینی تأکید کرد: هنگام فعالیت در کنار استخرها یا کانال‌های آب، از شنا کردن در این مکان‌ها جداً خودداری شود تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری گردد.