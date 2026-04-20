۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

غرق‌شدن جوان ۲۲ ساله در استخر کشاورزی در قزوین

قزوین- سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین از وقوع یک حادثه غرق‌شدگی منجر به فوت در یکی از استخرهای کشاورزی در قدیم‌آباد قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال حسینی از وقوع یک حادثه غرق‌شدگی منجر به فوت در یکی از استخرهای کشاورزی در قدیم‌آباد قزوین خبر داد و اظهار کرد: این حادثه صبح آخرین روز فروردین ماه رخ داد و طی آن، جوانی ۲۲ ساله و از افاغنه در داخل استخر کشاورزی دچار غرق‌شدگی شد.

وی با اشاره به اعزام تیم غواصی از ایستگاه شماره ۴ مینودر برای عملیات امداد و خروج جسد از استخر، از کشاورزان و شهروندان خواست تا در هنگام تردد یا فعالیت در نزدیکی استخرهای کشاورزی، نکات ایمنی را جدی بگیرند.

حسینی تأکید کرد: هنگام فعالیت در کنار استخرها یا کانال‌های آب، از شنا کردن در این مکان‌ها جداً خودداری شود تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری گردد.

