به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اداوی در نشست شورای معاونان و بخشداران الیگودرز با اشاره به نزدیک بودن هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر آمادگی کامل بخشداری‌ها و شهرداری‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف در سطح شهرستان امری ضروری است.

وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا بازوان اجرایی دولت در مسیر توسعه مناطق شهری و روستایی هستند، گفت: نقش بخشداری‌ها در تبیین اهمیت این انتخابات کلیدی است و باید با بسترسازی مناسب، زمینه حضور حداکثری مردم را فراهم آورند.

فرماندار ویژه الیگودرز، خواستار نظارت دقیق و مستمر بر پروژه‌های عمرانی شد و تصریح کرد: فرایند انتخابات نباید موجب وقفه در اجرای پروژه‌های عمرانی شود یا خللی در روند خدمات‌رسانی به مردم ایجاد کند.

اداوی در ادامه بر آمادگی حداکثری دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و با مشارکت پرشور مردم تأکید کرد و افزود: انتخابات شورای شهر در ۷۵ صندوق اخذ رأی و شامل ۷۴ صندوق ثابت و یک صندوق سیار و انتخابات شورای روستا در ۱۰۹ صندوق و شامل ۳۱ صندوق ثابت و ۷۸ صندوق سیار برگزار خواهد شد.

وی افزود: ۱۴۷ نفر از پنج شهر الیگودرز، «شول‌آباد»، «تیتکان»، «بزنوید»، «چمن‌سلطان» و «شاپورآباد» نامزد حضور در رقابت‌های شورای اسلامی شهر هستند.