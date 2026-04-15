جهانیان: زمینه برگزاری انتخابات در استان بوشهر فراهم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در نشست ستاد انتخابات استان با تاکید بر حاکمیت قانون، اظهار کرد: با وجود شرایط خاص متأثر از جنگ تحمیلی سوم، فرآیندهای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس زمان‌بندی‌ از پیش تعیین شده، در حال انجام است و در انتخابات شوراهای اسلامی شهرها، بررسی صلاحیت داوطلبان در طی چهار مرحله هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان، استان و مرکزی به اتمام رسیده و اسامی نامزدهای نهایی ۴۱ شهر استان، آگهی و منتشر شده است.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر، در ارتباط با شوراهای اسلامی روستاها و عشایری نیز بیان کرد: این انتخابات در مرحله بررسی اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده در هیئت‌های نظارت شهرستان‌هاست که پس از اعلام نتیجه بررسی شکایت‌ این دسته از داوطلبان، نامزدهای نهایی تمامی روستاها و عشایری، مشخص و آگهی آن نیز منتشر می‌شود.



رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر با اعلام اینکه تاکید ستاد انتخابات کشور، بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر در یازدهم اردیبهشت‌ماه است، به اعضای ستاد انتخابات استان دستور داد تا تمام توان و تمرکز خود را بر آمادگی‌های لازم برای برگزاری این انتخابات معطوف کنند.

وی خاطرنشان کرد: تغییر در زمان برگزاری انتخابات، تنها در اختیار وزارت کشور نیست و این تصمیم مستلزم هماهنگی میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری است که تاکنون تصمیم خاصی در این خصوص اتخاذ و ابلاغ نشده و روند برگزاری انتخابات بر اساس زمانبندی آن در سطح استان، مطلوب و در حال انجام است.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر، همچنین آموزش را اصلی‌ترین موضوع در دستور کار فعلی دانست و با اشاره به محدودیت زمانی، بر استفاده از روش‌های جایگزین مانند گروه‌های آموزشی در پیام‌رسان‌ها و بهره‌گیری از افراد باسابقه در سطح شهرستان‌ها و بخش‌ها علاوه بر انجام دوره‌های آموزشی حضوری تأکید کرد.



جهانیان در راستای تبلیغات نامزدها و پیشگیری از تخلفات انتخاباتی نیز بیان کرد: دستورالعمل تبلیغات نامزدهای این انتخابات، توسط ستاد انتخابات کشور، ابلاغ و در دسترس همگان قرار گرفته و نامزدها باید در انجام تبلیغات انتخاباتی، که از سوم تا نهم اردیبهشت ماه خواهد بود، بر اساس آن اقدام کنند و هر گونه اقدام تبلیغی قبل و بعد از موعد اعلام شده، تخلف انتخاباتی است و ضمن مستند سازی توسط مراجع صلاحیت دار، بازرسین و عموم شهروندان، اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر، گفت: اهمیت مشارکت حداکثری آحاد جامعه در این انتخابات که نماد حکمرانی محلی و مدیریت شهر و روستا توسط شهروندان و روستائیان عزیز است و اراده آنان را متجلی می‌سازد، بیش از هر زمان دیگری است.



جهانیان یادآور شد: نقش اصحاب رسانه، فعالان سیاسی و اجتماعی، احزاب و افراد ذی نفوذ محلی، برای تبیین جایگاه شوراها و ترغیب برای مشارکت، بسیار مهم و تاثیرگذار است.