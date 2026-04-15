  1. استانها
  2. تهران
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۲۶

معاون استاندار تهران:

نیمی از صنایع آسیب‌دیده در جنگ به مدار تولید بازگشته‌اند

تهران- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی آسیبدیده در «جنگ تحمیلی سوم»، اعلام کرد:نیمی از این صنایع موفق به آغاز مجدد فعالیت شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری، بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به شرایط حساس کشور، همراهی شبکه بانکی برای بازگرداندن این واحدها به مدار تولید را «ضروری» خواند.

آقای عسگری در این نشست با تأکید بر اینکه دشمنان اقتصاد ایران را هدف قرار داده‌اند، گفت: در حال حاضر نیمی از واحدهای ما به چرخهٔ تولید بازگشته‌اند و برای افزایش امید در میان صاحبان صنایع، به انگیزه و همراهی شبکه بانکی نیاز داریم.

معاون استاندار تهران همچنین تصریح کرد که علاوه بر واحدهای مستقیماً آسیب‌دیده، بخش‌هایی نظیر گردشگری و صادرات نیز به دلیل تبعات ناشی از شرایط جنگی با مشکل مواجه شده‌اند و این بخش‌ها نیز نیازمند حمایت بانکی برای بازگشت به فعالیت هستند.

اولویت تأمین مالی برای صنایع آسیب دیده

در این نشست که با حضور مدیران عامل بانک‌های استان برگزار شد، آقای عسگری خواستار اولویت‌بندی تأمین مالی واحدهای آسیب دیده از جنگ شد و از بانک‌ها خواست مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را «لازم‌الاجرا» بدانند.

وی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات این ستاد پس از آغاز جنگ افزود: در نیمهٔ اول جنگ تمرکز اصلی بر معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی بود و اکنون شناسایی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون استاندار تهران، عمده مشکلات این واحدها را در حوزه‌های تأمین اجتماعی، مالیات، حامل‌های انرژی (برق و گاز) و همچنین تعامل با شبکه بانکی عنوان کرد.

کد مطلب 6802073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها