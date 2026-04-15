به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری، بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به شرایط حساس کشور، همراهی شبکه بانکی برای بازگرداندن این واحدها به مدار تولید را «ضروری» خواند.

آقای عسگری در این نشست با تأکید بر اینکه دشمنان اقتصاد ایران را هدف قرار داده‌اند، گفت: در حال حاضر نیمی از واحدهای ما به چرخهٔ تولید بازگشته‌اند و برای افزایش امید در میان صاحبان صنایع، به انگیزه و همراهی شبکه بانکی نیاز داریم.

معاون استاندار تهران همچنین تصریح کرد که علاوه بر واحدهای مستقیماً آسیب‌دیده، بخش‌هایی نظیر گردشگری و صادرات نیز به دلیل تبعات ناشی از شرایط جنگی با مشکل مواجه شده‌اند و این بخش‌ها نیز نیازمند حمایت بانکی برای بازگشت به فعالیت هستند.

اولویت تأمین مالی برای صنایع آسیب دیده

در این نشست که با حضور مدیران عامل بانک‌های استان برگزار شد، آقای عسگری خواستار اولویت‌بندی تأمین مالی واحدهای آسیب دیده از جنگ شد و از بانک‌ها خواست مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را «لازم‌الاجرا» بدانند.

وی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات این ستاد پس از آغاز جنگ افزود: در نیمهٔ اول جنگ تمرکز اصلی بر معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی بود و اکنون شناسایی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون استاندار تهران، عمده مشکلات این واحدها را در حوزه‌های تأمین اجتماعی، مالیات، حامل‌های انرژی (برق و گاز) و همچنین تعامل با شبکه بانکی عنوان کرد.