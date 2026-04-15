یک پایگاه سلامت در ازنا افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر جاهد در سخنانی، اظهار داشت: یک پایگاه سلامت به همت «غلام‌رضا درویشی» مدیرعامل شرکت سیال انرژی ایرانیان با صرف هزینه ۳۰ میلیارد ریال و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تخصیص اعتبار ۱۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

وی ادامه داد: آئین افتتاح پایگاه سلامت امیرالمؤمنین (ع) دومین پایگاه سلامت خیرساز شهرستان ازنا باهدف ارتقای سطح درمان و سلامت جامعه با حضور حجت امام‌جمعه، معاونت توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دادستان شهرستان، فرماندهان ناحیه سپاه و نیروی انتظامی، مسئول دفتر نماینده ازنا و دورود در مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع خیرین سلامت و جمعی از خیرین حوزه سلامت در مجاورت بوستان پرستار و بیمارستان امام علی (ع) برگزار و آماده ارائه خدمات شد.