به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز عظیمی عصر چهارشنبه در جریان بازدید از سرای ملاحسین در بازار کهنه قم که با حضور استاندار قم برگزار شد، با اشاره به رویکرد مشترک مدیران استان در حوزه توسعه و خدمترسانی اظهار کرد: امروز با حضور استاندار پرتلاش قم، انسجام و همافزایی مطلوبی میان مدیران استان شکل گرفته است و همه مجموعه مدیریتی با محوریت خدمت به مردم و شهروندان، اهداف مشترکی را دنبال میکنند.
وی با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته برای احیای بافت تاریخی میدان کهنه افزود: طی نشستهای اخیر با استاندار قم، مدیرکل میراث فرهنگی و جمعی از سرمایهگذاران بخش خصوصی، تصمیمگیریهای لازم برای اجرای یک پروژه مشترک با هدف احیای این محدوده تاریخی انجام شده است و در این میان، سرای ملاحسین به عنوان یکی از نقاط شاخص این بافت، در اولویت برنامههای اجرایی قرار دارد.
شهردار کلانشهر قم با تأکید بر اهمیت صیانت از هویت تاریخی شهر گفت: اماکن تاریخی برای مدیریت شهری تنها یک بنای قدیمی نیستند، بلکه هر یک بخشی از حافظه تمدنی و فرهنگی این سرزمین به شمار میروند. از همین رو نگاه ما به این آثار، نگاهی مبتنی بر حفاظت، مرمت و احیای کارکردهای فرهنگی و گردشگری آنها است.
وی ادامه داد: بارها تأکید کردهام که موزهها دانشگاههای خاموش هستند و بناهای تاریخی نیز واجد همین جایگاهاند؛ زیرا هر بخش از این آثار میتواند روایتگر بخشی از تاریخ و تمدن چند هزار ساله ایران باشد. بخش مهمی از این ابنیه در قم، قدمتی فراتر از بسیاری از کشورهای منطقه و حتی برخی کشورهای خارجی دارد و این ظرفیت، مزیت بزرگی برای توسعه گردشگری فرهنگی شهر محسوب میشود.
عظیمی با اشاره به اولویت مدیریت شهری برای افزایش ماندگاری زائران و مسافران در قم تصریح کرد: از ابتدای حضورم در مسئولیت شهرداری قم، این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادهام. باور ما این است که هر اندازه مدت توقف زائران و مسافران در شهر افزایش یابد، زمینه رونق بیشتر صنعت گردشگری، اقتصاد شهری و بهرهمندی فعالان این حوزه نیز فراهم خواهد شد.
وی گفت: مدیریت شهری تلاش میکند با اجرای طرحهای مؤثر در حوزه خدمات شهری، بهسازی فضاهای تاریخی و تعریف جاذبههای جدید فرهنگی، سهم خود را در تحقق این هدف به بهترین شکل ایفا کند.
شهردار قم با اشاره به مسئولیت عمومی در قبال حفظ آثار تاریخی افزود: صیانت از این میراث ارزشمند صرفاً وظیفه یک دستگاه خاص نیست، بلکه همه مسئولان و شهروندان در برابر این تاریخ غنی مسئولیت دارند. در مجموعه شهرداری نیز این باور وجود دارد که نسبت به حفظ و نگهداری اماکن تاریخی شهر وظیفهای جدی بر عهده داریم و خود را ملزم به انجام آن میدانیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خسارتهای واردشده به برخی آثار تاریخی کشور اظهار کرد: متأسفانه در جنگ تحمیلی سوم، بخشی از آثار تاریخی ما آسیب دید، اما این خسارتها مانع از تداوم مسیر حفاظت و احیا نخواهد شد و این اماکن با سرعت مورد بازسازی و مرمت قرار میگیرند.
عظیمی در تشریح بخشی از برنامههای پیشبینیشده برای سرای ملاحسین گفت: یکی از طرحهای مهم برای این مجموعه، نمایش ابعاد مختلف تمدن چند هزار ساله ایران است؛ بهویژه معرفی غذاها و نانهای تمدنی که در قرون گذشته طبخ میشدند تا بازدیدکنندگان بتوانند بخشی از تاریخ ملموس و زیست فرهنگی ایران را از نزدیک مشاهده کنند.
وی افزود: احیای چنین مجموعههایی علاوه بر حفظ هویت تاریخی قم، میتواند به خلق تجربهای متفاوت برای زائران، گردشگران و مسافران منجر شود و جایگاه قم را در حوزه گردشگری تاریخی و فرهنگی بیش از پیش ارتقا دهد.
قم- شهردار قم گفت: بازآفرینی میدان کهنه و سرای ملاحسین در قالب یک برنامه مشترک، با هدف افزایش ماندگاری زائران و مسافران و بهرهگیری از ظرفیتهای هویتی و تمدنی قم در دستور کار است.
