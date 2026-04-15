خوزستان توان تأمین گندم ۲۰ استان کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امید جهان‌نژادیان عصر امروز چهارشنبه در حاشیه آغاز برداشت گندم در شهرستان کارون اظهار کرد: برنامه جامع خرید تضمینی گندم از نیمه دوم آذرماه تدوین شده و در قالب ۳۲ جلسه با حضور اعضای کارگروه امنیت غذایی نهایی شده است.

وی گفت: تاکنون بیش از ۱۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده که پنج هزار تن آن به مراکز ذخیره‌سازی استاندارد منتقل شده است.

مدیرکل غله خوزستان توضیح داد: برای اجرای مطلوب فرآیند خرید، ۱۱۲ مرکز فعال هستند که شامل ۶۷ مرکز تعاون روستایی و ۴۵ مرکز زیر نظر اداره کل غله می‌شود. همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل آمادگی کامل برای جابه‌جایی محصول دارند.

وی افزود: اولویت حمل‌ونقل با خطوط ریلی است و امکان ارسال گندم داخلی از شهرهای اهواز، اندیمشک، شوش و بندر امام خمینی فراهم شده است. خوزستان توان تأمین گندم کیفی مورد نیاز ۲۰ استان کشور را دارد.

جهان‌نژادیان بیان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط به‌صورت روزانه انجام می‌شود و هیچ‌گونه نگرانی در روند خرید، انتقال و ذخیره‌سازی گندم وجود ندارد.

وی توضیح داد: مراکز خرید از ساعت هشت صبح تا ۲۱ فعال‌اند و در صورت حضور کامیون‌های حامل گندم، دریافت محصول تا پایان کار ادامه خواهد داشت.

مدیرکل غله خوزستان افزود: اطلاعات کشاورزان در کمترین زمان به شعب بانک عامل ارسال می‌شود و پیگیری مطالبات گندمکاران از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است.

وی یادآور شد: خرید گندم از ۲۱ فروردین از شهرستان هندیجان آغاز شده و به‌تدریج در سایر مناطق استان ادامه می‌یابد.