۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

بیش از ۱۰۶ هزار تن گندم در خوزستان تاکنون خریداری شده است

بیش از ۱۰۶ هزار تن گندم در خوزستان تاکنون خریداری شده است

اهواز - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: از آغاز فصل برداشت تاکنون بیش از ۱۰۶ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امید جهان‌نژادیان پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: فرایند خرید تضمینی گندم در خوزستان از ۲۱ فروردین‌ماه آغاز شده و هم‌اکنون در بیشتر مناطق استان در حال انجام است.

وی افزود: در سال جاری ۱۱۲ مرکز خرید گندم در سطح استان فعال هستند که از این تعداد ۶۷ مرکز زیر نظر تعاون روستایی به‌عنوان مباشر و ۴۵ مرکز ذخیره‌سازی استاندارد تحت پوشش اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی فعالیت می‌کنند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان بیان کرد: فرایند خرید گندم از کشاورزان از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ ادامه دارد و در صورت حضور کامیون‌های حامل گندم در ورودی مراکز، دریافت محصول تا پایان وقت کاری انجام می‌شود.

وی توضیح داد: تاکنون بیش از ۸۰ درصد گندم خریداری‌شده از مراکز روباز به مراکز ذخیره‌سازی استاندارد منتقل شده است و هم‌زمان با فصل خرید، گندم مازاد خوزستان از طریق حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای به سایر استان‌های نیازمند ارسال می‌شود.

جهان‌نژادیان گفت: این روند بیانگر ظرفیت بالای خوزستان و نقش محوری این استان در تأمین امنیت غذایی کشور است.

وی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود دولت برای پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد تا روند پرداخت‌ها بدون تأخیر صورت گیرد.

