بیش از ۱۰۶ هزار تن گندم در خوزستان تاکنون خریداری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امید جهان‌نژادیان پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: فرایند خرید تضمینی گندم در خوزستان از ۲۱ فروردین‌ماه آغاز شده و هم‌اکنون در بیشتر مناطق استان در حال انجام است.

وی افزود: در سال جاری ۱۱۲ مرکز خرید گندم در سطح استان فعال هستند که از این تعداد ۶۷ مرکز زیر نظر تعاون روستایی به‌عنوان مباشر و ۴۵ مرکز ذخیره‌سازی استاندارد تحت پوشش اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی فعالیت می‌کنند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان بیان کرد: فرایند خرید گندم از کشاورزان از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ ادامه دارد و در صورت حضور کامیون‌های حامل گندم در ورودی مراکز، دریافت محصول تا پایان وقت کاری انجام می‌شود.

وی توضیح داد: تاکنون بیش از ۸۰ درصد گندم خریداری‌شده از مراکز روباز به مراکز ذخیره‌سازی استاندارد منتقل شده است و هم‌زمان با فصل خرید، گندم مازاد خوزستان از طریق حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای به سایر استان‌های نیازمند ارسال می‌شود.

جهان‌نژادیان گفت: این روند بیانگر ظرفیت بالای خوزستان و نقش محوری این استان در تأمین امنیت غذایی کشور است.

وی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود دولت برای پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد تا روند پرداخت‌ها بدون تأخیر صورت گیرد.