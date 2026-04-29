خرید تضمینی گندم در خوزستان از ۲۳۰ هزار تن گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی‌کاظمی عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اعلام این خبر افزود: از مجموع مراکز خرید فعال، ۶۷ مرکز به عنوان مباشر تحت نظارت سازمان تعاون روستایی فعالیت دارند. ۴۵ مرکز دیگر نیز به عنوان مراکز ذخیره‌سازی استاندارد زیر پوشش اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی هستند.

وی بیان کرد: فرآیند خرید گندم همه روزه از ساعت هشت صبح تا ۲۱ ادامه دارد. در صورت حضور کامیون‌های حامل گندم در ورودی مراکز، عملیات تحویل‌گیری تا پایان زمان کاری تداوم خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: گندم‌های خریداری‌شده از مراکز روباز به صورت همزمان به مراکز ذخیره‌سازی استاندارد ارسال می‌شوند.

سلطانی‌کاظمی تأکید کرد: برنامه‌ریزی دقیق برای پرداخت به موقع مطالبات گندم‌کاران ضروری است. روند پرداخت‌ها باید بدون تأخیر و با رضایت کشاورزان انجام شود.