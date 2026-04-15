گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و چین

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح آخرین تحولات منطقه پس از برقراری آتش‌بس، نسبت به پیامدهای خطرناک مواضع و اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز که به پیچیده‌تر شدن اوضاع در این منطقه خواهد انجامید، هشدار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان با قدردانی از تصمیم مسئولانه چین و روسیه در مخالفت با قطعنامه غیرمنطقی و یک‌سویه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع به تحولات منطقه، این اقدام را در جلوگیری از تشدید تنش‌ موثر ارزیابی کرد.

وزیر امور خارجه چین با تمجید از مقاومت و خودباوری ملت ایران در دوره جنگ اخیر، بر آمادگی پکن برای کمک به پیشبرد دیپلماسی و خاتمه جنگ تاکید کرد.