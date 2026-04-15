به گزارش خبرنگار مهر، میز خدمت فرماندار و رؤسای ادارات بهارستان در محل تجمعات شبانه شهر صالحیه با هدف تسهیل ارتباط مردمی، تسریع در حل مسائل و تقویت روحیه مشارکت و همراهی در سطح شهرستان برگزار شد.
عبدالحمید شرفی، در حاشیه این نشست با تأکید بر استمرار نهضت خدمترسانی اظهار داشت: حضور معنادار مردم در صحنه و همافزایی میان مسئولان شهرستان، یکی از ویژگیهای برجسته دوره کنونی است.
وی افزود: با وجود شرایط ویژه جنگی، روند خدمترسانی در شهرستان نهتنها متوقف نشده بلکه با قدرت و انسجام بیشتری ادامه دارد.
شرفی همچنین با اشاره به حضور پرشور و گسترده مردم در تجمعات شبانه شهرها و روستاهای شهرستان گفت: مسئولان نیز در کنار مردم و همگام با آنان حضور داشته و خدمت به مردم شریف، وفادار و آگاه را وظیفه قطعی خود میدانند.
فرماندار بهارستان در پایان تصریح کرد: برنامهریزیهای لازم انجام شده است تا در شهرهای دیگر شهرستان نیز میز خدمت ادارات دایر شود و مدیران ادارات بهصورت مستقیم پاسخگوی مشکلات، پیشنهادها و درخواستهای مردم باشند.
