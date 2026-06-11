رفع مشکل اراضی تعاونی مسکن نیکان صالحیه در ایستگاه پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی،بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از موافقت با پیشنهاد تغییر کاربری اراضی تعاونی مسکن نیکان در شهر صالحیه خبر داد و گفت: این اقدام ضمن رفع یکی از مشکلات قدیمی مالکان، زمینه ایجاد ارزش افزوده برای اراضی مذکور را فراهم خواهد کرد.

شرفی پیرو جلسه بررسی مشکلات تعاونی مسکن نیکان که با حضور فرماندار، دادستان، معاون اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و مدیریت شهری صالحیه برگزار شد، اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های اصلی ما از ابتدای حضور در شهرستان، پیگیری و رفع مشکلات تعاونی‌های مسکن بوده است که در برخی موارد سابقه‌ای بیش از سه دهه دارند و موجب بلاتکلیفی تعداد زیادی از شهروندان شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از این اراضی خارج از بافت شهری قرار دارند، افزود: در جلسات مختلفی که پیش از این برگزار شد، مقرر گردید طرح‌های جدید به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال و شرایط خاص شهرستان بهارستان به‌طور کامل تشریح شود.

فرماندار بهارستان ادامه داد: با توجه به ممنوعیت تغییر کاربری اراضی به مسکونی در استان تهران به دلیل تراکم بالای جمعیت، در این جلسه پیشنهاد شد ظرف مدت یک ماه اقدامات لازم برای تغییر کاربری اراضی تعاونی مسکن نیکان به تجاری انجام شود که مورد موافقت قرار گرفت.

شرفی تأکید کرد: اجرای این مصوبه علاوه بر رفع یکی از مشکلات دیرینه مالکان، موجب ارزش افزوده برای آنان خواهد شد.