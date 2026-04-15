به گزارش خبرنگار مهر، تجمعات شبانه مردم در شهرهای مختلف استان گلستان شامگاه چهارشنبه وارد چهل‌وششمین شب شد و جمعی از شهروندان با حضور در خیابان‌ها، بار دیگر بر استمرار این حرکت مردمی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات با حضور در میادین اصلی شهر، ضمن اعلام مواضع خود، بر پیگیری خون‌خواهی رهبر شهید و حفظ انسجام در ادامه این مسیر تأکید کردند.

مشاهدات میدانی حاکی است که این تجمعات با حضور اقشار مختلف مردم و در ساعات مختلف شب برگزار شده و برخی از شرکت‌کنندگان تا پاسی از شب در محل تجمع حضور داشتند.

حاضران همچنین با سر دادن شعارها و در دست داشتن نمادهای ملی، بر همراهی خود با رهبری و تداوم حضور در صحنه تأکید کردند.

این تجمعات که از ابتدا تا کنون به‌صورت مستمر در تمامی نقاط استان برگزار می‌شود، به یکی از جلوه‌های حضور میدانی مردم تبدیل شده و همچنان با مشارکت شهروندان ادامه دارد.