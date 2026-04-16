نجات ۳۶ نفر از مجتمع مسکونی منفجر شده در ملک شهر؛ مکانیکی دچار حریق شد

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهم‌ترین حوادث ۲۴ ساعت اخیر در اصفهان اظهار کرد: ساعت ۱۳:۳۲ چهارشنبه بیست‌وششم فروردین، وقوع انفجار در یک واحد آپارتمان واقع در مجتمع مسکونی خیابان نقش جهان محله ملک‌شهر به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه آتش‌نشانان به ۳۶ نفر امدادرسانی کردند و بر اساس اطلاعات اولیه، نشت گاز علت احتمالی انفجار بوده است، اما علت دقیق همچنان در دست بررسی قرار دارد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: در پی این انفجار، واحد مسکونی محل حادثه دچار خسارت شد و در مجموع هشت واحد دیگر این مجتمع نیز از ناحیه در و پنجره آسیب دیدند.

وی ادامه داد: مالک واحد مسکونی دچار آسیب شدید شد و چهار نفر از همسایگان نیز به صورت جزئی مصدوم و تحویل عوامل اورژانس شدند. همچنین چهار دستگاه خودرو که در پارکینگ مجتمع قرار داشتند بر اثر این انفجار آسیب دیدند.

دهقانی بیان کرد: مأموران آتش‌نشانی از ایستگاه‌های ۱۸ و ۲۶ به همراه افسران کشیک و مدیر کشیک وقت، آتش‌پاد سوم صالحی، برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

آتش‌سوزی در مکانیکی خیابان شیخ طوسی

وی همچنین با اشاره به سایر مأموریت‌های ۲۴ ساعت اخیر آتش‌نشانی گفت: ساعت ۱۴:۱۱ امروز حریق در یک باب تعمیرگاه مکانیکی واقع در خیابان شیخ طوسی شرقی به ستاد فرماندهی اعلام شد و نیروهای عملیاتی از ایستگاه ۷ در کمترین زمان ممکن به محل رسیدند و حریق را اطفا کردند و از گسترش آن جلوگیری به عمل آوردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان خاطرنشان کرد: در این حادثه دو دستگاه خودرو سواری که در حال تعمیر بودند آسیب دیدند و علت دقیق آتش‌سوزی و میزان خسارت در دست بررسی است.

دست گرفتار کارگر در دستگاه صنعتی

وی افزود: همچنین ساعت ۱۷:۰۳ نیز حادثه گرفتار شدن دست یک کارگر در دستگاه صنعتی آشپزخانه به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۷ و ۱۹ به محل اعزام شدند.

دهقانی گفت: آتش‌نشانان پس از ارزیابی اولیه و با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات، موفق شدند دست کارگر را با کمترین آسیب از داخل دستگاه رهاسازی کنند و مصدوم پس از اقدامات اولیه به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

وی اظهار کرد: نیروهای آتش‌نشانی روز پرکاری را پشت سر گذاشتند و علاوه بر این حوادث، به ۲۵ مورد حریق و حادثه دیگر نیز رسیدگی کردند و در مجموع بیش از ۴۵ نفر از شهروندان گرفتار در حوادث مختلف را نجات دادند.