وقوع ۲حادثه طی یک روز در شهرک صنعتی دلیجان/ ۴نفر مجروح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری دلیجان، محمد بیگی اظهار داشت: عصر روز گذشته در پی تماس های تلفنی با ایستگاه آتش نشانی کدخدازاده دلیجان مبنی بر انفجار در یکی از شرکت های واقع در شهرک صنعتی، نیروهای آتش نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه سه تن از کارگران شرکت حین تعمیر دستگاه رزین، دچار حریق شده بودند که بر اثر سوختگی به بیمارستان منتقل شدند.

مسئول سازمان آتش نشانی شهرداری دلیجان بیان کرد: طی این عملیات دو ساعته، مامورین آتش نشانی شهرداری و آتش نشانی شهرک صنعتی با صرف ۵۰هزار لیتر آب و کف و با حضور تیم عملیاتی سه نفره، موفق به اطفا حریق شدند.

بیگی با اشاره دیگر حادثه رخ داده در شهرک صنعتی دلیجان طی روز گذشته خاطرنشان ساخت: در پی تماس یکی از شرکت های شهرک صنعتی، نیروهای امدادی آتش نشانی به کمک کارگر گرفتار شده در میان دستگاه های کارخانه رفته و دست وی را از بین چکش های سنگ کوبی خارج کردند.

وی تصریح کرد: در این حادثه با حضور به موقع تیم امداد و نجات آتش نشانی شهرداری آسیب جدی به استخوان دست فرد مذکور نرسید.

مسئول سازمان آتش نشانی شهرداری دلیجان اضافه کرد: در سومین عملیات در پی تماس تلفنی یک راننده با آتش نشانی و درخواست کمک، ماموران آتش نشانی به یاری راننده گرفتار شده در مه و سرما رفتند که به علت اتمام سوخت کامیون در ۳۰کیلومتری محور اصفهان به دلیجان چند ساعتی گرفتار شده بود.