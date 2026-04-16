علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بخش زیادی از موارد کمردرد در همان سطح یک مراقبت‌های اولیه خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت قابل مدیریت است. مهم‌ترین عامل درد در کمر را در سبک زندگی مردم دانست و اظهار کرد: از نحوه نشستن و برخاستن گرفته تا جابه‌جایی اجسام، نوع خوابیدن، استفاده از کوله‌پشتی، کار طولانی با کامپیوتر، و مشاغلی مانند جوشکاری و کشاورزی از جمله عوامل هستند.

مدیریت کمردرد در سطح یک امکان‌پذیر است

وی با اشاره به اینکه ایران جزو کشورهایی است که شیوع کمردرد در آن بالاست و در چهارمحال و بختیاری نیز حدود ۲۲/۵ درصد جمعیت بالای ۹ سال با کمردرد درگیر هستند اظهار کرد: نکته امیدوارکننده این است که کمتر از یک درصد افراد دچار کمردرد شدید هستند؛ حدود ۱۸ درصد کمردردهای خفیف تا متوسط دارند و تنها سه تا چهار درصد در سطح متوسط رو به بالا قرار می‌گیرند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به هزینه‌های اقتصادی این عارضه گفت: سالانه حدود ۶۴۸ هزار نفر در کشور دچار کمردرد شدید می‌شوند. برآورد ما نشان می‌دهد هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم این بیماران از دارو و درمان تا فیزیوتراپی، جراحی و تجهیزات—حدود ۵۰۰ تا ۵۲۰ میلیارد تومان در سال است. این اعداد نشان می‌دهد که پرداختن به پیشگیری یک ضرورت فوری است.

احمدی ادامه داد: در گایدلاین جدیدی که تدوین شده بر آموزش، خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت به‌عنوان محور اصلی پیشگیری تأکید شده است. این سیاست‌ها از معاونت بهداشت به معاونت درمان ارسال شده و در قالب یک خلاصه سیاستی نیز منتشر شده است.