انهدام کنترل شده مهمات در شهرستان جم

مریم ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صداهای انفجاری که از شب گذشته در اطراف شهر جم به گوش می‌رسد ناشی از انهدام تحت کنترل و سیستم خود انهدامی پرتابه های عمل نکرده باقی مانده از حمله آمریکایی صهیونیستی قبل از آتش بس است.

وی افزود: ممکن است این صداها تا ابتدای هفته آینده از اطراف شهر جم به ویژه تفرجگاه‌هایی که قبل از آتش بس با پرتابه های حامل نوعی مین با چاشنی های انفجاری دارای تایمر مورد اصابت قرار گرفتند به گوش برسد.

معاون سیاسی فرماندار جم ادامه داد: تا زمان اعلام پایان عملیات پاکسازی مردم از نزدیک شدن به این نقاط خودداری کنند.