کریمی: احداث نمازخانه‌ در مدارس بالای شش کلاس باید محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد کریمی صبح پنجشنبه در نشست شورای اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به برپایی دورههای آموزشی نماز و مهدویت ویژه اقشار مختلف مخاطبان اعم از دانشآموزان و فرهنگیان، کارکنان ادارات، مدیران اظهار کرد: در این راستا سال گذشته دورههای خوبی با حضور اساتید مرکز تخصصی نماز و مهدویت قم در نهادهای مختلف استان برگزار و هزینههای برپایی این دورهها نیز توسط همین نهادها تامین شد.
مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری در خصوص بازخوردهای مثبت مخاطبان این دورههای آموزشی، ادامه داد: طی جلسات و گفتگوهایی که با مسئولان نهادهای نمایندگی ولی فقیه در ادارات و دانشگاهها داشتیم، خوشبختانه بازخوردهای مثبتی دریافت و نسبت به استمرار این دورهها تأکید شد. همچنین نظرسنجی از مخاطبان گویای رضایت بالای ۹۰ درصدی از این دورهها بوده است.
وی با بیان اینکه در صورت تأمین اعتبارات امکان گسترش این دورههای تخصصی هم در مدارس و دانشگاهها و هم ادارات و حتی مساجد وجود دارد، ادامه داد: امید است اعتبارات مورد نیاز از طریق استان در اختیار ستاد اقامه نماز قرار گیرد و نیز دستگاهها از محل اعتبارات فرهنگی، مبلغی را به این امر اختصاص دهند. دوره آموزشی نماز و مهدویت ویژه مدیران دستگاههای اجرایی امسال نیز در دستور کار قرار دارد.
کریمی در خصوص جذب منابع استانی و ملی برای تعمیر و تجهیز نمازخانههای مدارس استان، یادآور شد: احداث نمازخانه در مدارس بالای شش کلاس باید محقق شود اما تعدادی از مدارس ما فاقد نمازخانه هستند و بخشی از این مدارس از محل اعتبارات دولتی صاحب نمازخانه میشوند.
وی بهرهمندی از کمکهای مردمی و خیران مدرسهساز را نیز یادآور شد و تصریح کرد: در این راستا انجمنهای اولیاء و مربیان در مدارسی که نمازخانه ندارند، پویشی را برای جذب کمکهای خیرانه مردم و اولیای دانشآموزان راهاندازی میکنند تا هم در زمینه کمکهای نقدی و هم مصالح و تجهیزات یاریگر باشند.
تامین بالغ بر ۲۰ هزار متر فرش سجادهای برای نمازخانههای مدارس
کریمی با بیان اینکه قریب به ۷۴۱ مدرسه استان نمازخانه غیرمستقل و قریب به ۱۰۰ مدرسه نمازخانه مستقل دارند، افزود: برخی از این نمازخانهها احتیاج به فرش سجادهای دارند؛ در ۱۰ سال اخیر بالغ بر ۲۰ هزار مترمربع فرش سجادهای به نمازخانههای مدارس اختصاص یافته است.
مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری با اشاره به ابلاغ سند جامع نماز استان در سال گذشته توسط استاندار، تصریح کرد: انتظار میرود که این سند با اهتمام دستگاههای اجرایی به مرحله اجرا در بیاید و امسال شاهد آغاز اجرایی شدن این سند در ادارات استان باشیم.
وی گفت: سرکشی و نظارت بر مساجد و نمازخانههای بین راهی، مجتمعهای خدماتی و پمپ بنزینهای استان نیز با همکاری راهداری و دیگر دستگاههای مربوطه استان در سال گذشته به خوبی انجام شد که امید است با مساعدت مسئولان امسال نیز اجرایی شود.
مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری در ادامه در خصوص مباحثی چون تدوین کتابچه ناظر بر وصیتنامه شهدای استان با موضوع نماز و مهدویت، تکمیل ساختمان ستاد اقامه نماز و برگزاری اجلاس نماز با محوریت پیامهای امام شهید انقلاب به اجلاسهای سراسری نماز کشور و برخی موضوعات دیگر توضیحات مدیران دستگاهها را خواستار شد.
