نقالی کودکان در پویش «میدان فردوسی»؛ مساجد ظرفیت هنری بالایی دارند

حمید نیلی معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور درباره پویش حماسهخوانی «میدان فردوسی» در ایام جنگ رمضان، به خبرنگار مهر گفت: در ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور به فکر برگزاری برنامهای با محوریت این ایام و در تجمعات بودیم. با توجه به اینکه حماسه سرایی و حماسه از قدیم در روح و جان ایرانیان بوده و ایرانیها هیچگاه زیر بار حرف زور نمیرفتند و وطن برایشان مهم بوده، پویش حماسهخوانی را با محوریت شاهنامه و میدان فردوسی با عنوان پویش حماسهخوانی «میدان فردوسی» برگزار کردیم.
وی یادآور شد: رهبر شهید فرمودند هیچ معنا و مفهومی جز با زبان هنر ماندگار نیست و به همین دلیل ما با بهره از هنر شاهنامه، پویش حماسهخوان را راه انداختیم.
نیلی توضیح داد: در ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور برای هر هنری شورای سیاستگذاری تعیین کردهایم که این شوراها خط و مشی دوسالانه کانونها را مشخص میکنند. افراد درجه یکی از حوزههای هنری در این شوراها حضور دارند. با تصمیم شورای تئاتر، برای اثرگذاری در حوزه نمایش به چند مورد مثل شاهنامهخوانی، مونولوگ، نمایشنامهنویسی در حوزه مذهبی و دینی و همچنین نقالی توجه کردیم. سعی کردیم در این ایام استیجی متفاوتتر از باقی استیجها برپا کنیم که یکی از مهمترین تفاوتهایش در تعاملی بودن آن بود.
وی ادامه داد: در پویش حماسهخوان «میدان فردوسی» برای بچهها تحت نظر استادان یک ورکشاپ ۱۵ دقیقهای برگزار میشد و هر شب یک یا دو نفر از این بچهها روی صحنه حماسهخوانی میکردند. شامگاه چهارشنبه ۲۶ فروردین شب نهایی پویش حماسهخوان بود.
نیلی اظهار کرد: نکته جالب این بود که بچهها بعد از آموزشی که در ورکشاپهای چند دقیقهای میدیدند، واکنشهای فوقالعادهای را روی صحنه نشان میدادند. یکی از مخاطبان پویش نیز گفت که دخترش بعد از شرکت در پویش حماسهخوان چندین شب است که با شاهنامه به خواب میرود.
معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور تأکید کرد: همانطور که رهبر شهید روی شاهنامه تأکید داشتند امیدوارم بتوانیم روح هنر حماسه را در بچهها نهادینه کنیم. پیش از این در زمینه پرداختن به امام زمان (عج)، ۵ نقل از امام زمان (عج) را آماده کرده و به مساجد ارائه داده بودیم تا از نیمه شعبان تا عید غدیر و همچنین ماه مبارک رمضان اجرا شوند ولی به دلیل اتفاقات اخیر به نوع دیگری به نقالی ادای دین کردیم.
وی درباره برنامهریزی مدنظر برای آموزش هنر در کانونهای مساجد کشور، تصریح کرد: در عرصههای هنری فعالیتهای مختلفی داشتم و از این رو معتقد هستم ظرفیت مسجد ظرفیت فوقالعادهای است. بعد از یک سالی که در اینجا نفس میکشم معتقدم بچههای مسجد میتوانند در نقاط مختلف هنر نقش ایفا کنند و تئاتر بخشی از آن است. موسیقی نواحی ما نظیر سحریخوانی و چاووشیخوانی در حال فراموش شدن هستند و روح این موسیقیها با مساجد همخوانی دارد و با حضور حدود ۵ هزار گروه سرود و آوا که در مساجد داریم، میتوانیم در احیای این موسیقیها تأثیر بهسزایی داشته باشیم. همچنین ما دارای ۴ هزار گروه تئاتر در کانونهای مساجد کشور هستیم. به همین دلیل با یک آموزش خوب میتوانیم این ظرفیتها را وارد عرصه فعالیتهای هنری کنیم.
نیلی در پایان سخنان خود گفت: در حوزه نوشتار کتابی را که مورد تقریظ رهبر شهید قرار گرفته بود در اختیار اعضای کانونهای مساجد قرار دادیم تا بر اساس آن طرحهایی را ارائه دهند که براساس آن به برگزیدگان جایزه دهیم و آنها را به نمایشنامه تبدیل کنیم. ۴۰ اثر به دست ما رسید که زیر نظر منوچهر اکبرلو ۵ اثر انتخاب و با هدایت او به نمایشنامه تبدیل میشوند. اینگونه استعدادها کشف میشود و به این شکل میتوانیم در مساجد با تربیت علاقهمندان به تئاتر چندین نمایشنامهنویس خوب را معرفی کنیم.
نظر شما