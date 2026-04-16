محکومیت جامعه قرآنی نسبت به حرمت شکنی ترامپ به حضرت عیسی (ع)

به گزارش خبرکزاری مهر، جامعه قرآنی جمهوری اسلامی ایران متشکل از خادمان، قاریان، حافطان، اساتید و مدیران امور قرآنی کشور در محکومیت اهانت به حضرت مسیح از سوی رئیس‌جمهور آمریکا با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر جایگاه والای حضرت عیسی (ع) در آموزه‌های اسلامی، این اقدام موهن و جسارت به رهبر کاتولیک‌های جهان را نیز به‌شدت محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّمَا الْمَسیحُ عیسَی ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ کَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلی مَرْیَمَ وَ رُوحٌ مِنْه (نساء ۱۷۱)

گذشته از عقاید مشترک پیروان ادیان ابراهیمی که وجه مشترک آنان محسوب شده و مورد احترام جهانیان است، دین مبین اسلام در مورد پیامبران الهی از جمله منادی صلح و آزادی، پیامبر بزرگ خدا، حضرت عیسی بن مریم علیه السلام که سرگذشت او در ۱۵ سوره قرآن کریم و در ۹۳ مورد از آیات آن آمده، جایگاه و احترام ویژه‌ای قائل است. پیامبر والامقامی که آفرینش او براساس اراده خاص الهی و مشیت بالغه حضرت احدیت بوده و تولد او یک حادثه بزرگ الهی و یک معجزه تلقی می‌شود. (وَ لِنَجعَلَهُ آیَةً لِّلنَّاسِ وَ رَحمَةً مِّنَّا/ مریم ۲۱)

پیامبر والاگهری که صاحب کرامات فراوان و معجزات استثنایی و غیر قابل انکار است. (أَنِّی أَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ فَأَنْفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَأُحْیِ الْمَوْتَیٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَ أُنَبِّئُکُمْ بِمَا تَأْکُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُمْ / آل عمران ۴۹)

پیامبری که نه تنها مورد علاقه تمامی مسیحیان عالم بلکه مورد احترام و علاقه پیروان سایر ادیان الهی نیز هست. (لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ / بقره ۲۸۵)

شخصیت بی‌نظیری که خداوند بزرگ به استناد آیات قرآن کریم وجود او را در تمام زمان‌ها و مکان‌ها موجب برکت قرار داده (وَجَعَلَنِی مُبَارَکًا أَینَ مَا کُنتُ / مریم ۳۱) و روز میلاد او، روز دیدار او با خدا و روز رستاخیز او، مورد سلام و درود الهی قرار گرفته است. (وَٱلسَّلَٰمُ عَلَیَّ یَومَ وُلِدتُّ وَ یومَ أَمُوتُ وَ یومَ أُبعَثُ حَیّا / مریم ۳۳)

بزرگمردی که قدرت او جاودانی است و در آخرالزمان نیز بشریت از وجود پر برکتش بهره‌مند خواهد شد.

او «کلمة‌الله» است!

و از عجایب تأسف‌بار دنیا این است که عنصری متوهم و خودشیفته با تفکرات کفرآمیز که علاوه بر جسارت به پاپ لئو رهبر کاتولیک‌های جهان، با انتشار تصویر ناموزون خود در شمایل حضرت مسیح! راه توهین به مقدسات مسیحی را در پیش گرفته و اگرچه نهایتاً پست ادعایی خود را حذف کرد، ولی خشم نهادهای مذهبی سیاسی جهان، تحلیلگران بین‌المللی و همه آزادگان دنیا را برانگیخت.

البته از کسی که شخصیت‌ها و اقشار مختلف جهان رسماً و علناً از او تحت عناوینی، چون روان‌پریش، نامتعادل، هذیان‌گو، نادان، احمق، دیوانه و خطرناک یاد می‌کنند جز این انتظار نمی‌رفت!

واضح است برای کسی که عامل اصلی ترور ناجوانمردانه قائد امت و امام شهید ما، فرماندهان دلاور، مردم بی‌دفاع و فرشتگان معصوم شجره طیبه است و وقیحانه و مکررا از ترور شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی به عنوان یکی از افتخارات خود یاد می‌کند، بی‌حرمتی نسبت به مقدسات مردم کار چندان مشکلی نیست!

جامعه قرآنی ایران اسلامی ضمن ابراز انزجار از اقدام نفرت‌انگیز رئیس‌جمهور آمریکا در حرمت‌شکنی حریم پیامبر بزرگ خدا و همچنین اسائه ادب او نسبت به عالیجناب پاپ لئو رهبر کاتولیک‌های جهان، اقدام ابلهانه دونالد ترامپ را شدیداً محکوم نموده و به موازات عذرخواهی از پیشگاه پیامبر صلح و دوستی حضرت عیسی بن مریم علیه‌السلام، رجاء واثق دارد که از رهگذر حق‌طلبی ملت‌های آزاده جهان و ریشه‌کن شدن مستکبران عالم و عناصر دست‌نشانده‌ آنان، جهان شاهد حاکمیت عدالت و صلح و امنیت و همزیستی مسالمت‌آمیز تمامی پیروان ادیان الهی خواهد بود. ان‌شاءالله.