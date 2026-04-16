به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبیان پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تسلیت شهادت امام خامنه‌ای و گرامیداشت رشادت‌های رزمندگان، اظهار کرد: امسال نوزدهمین سال اعزام کاروان‌های خدام رضوی و پرچم متحرک آستان قدس رضوی به سراسر کشور است. با وجود شرایط جنگی کشور، اصرار خدّام و آستان قدس بر خدمت‌رسانی باعث شد تا این توفیق با عنایت حضرت رضا (ع) حاصل شود.

وی با بیان اینکه پرچم‌های متبرک سه روز قبل از اعزام، بالای سر مبارک امام رضا (ع) قرار می‌گیرد، افزود: این کاروان‌ها در دورترین نقاط ایران و حتی ۲۰ کشور جهان حضور یافته‌اند. امسال سه کاروان رضوی از ۲۹ فروردین تا نهم اردیبهشت ماه میهمان هرمزگان هستند.

رجبیان با اشاره به برنامه‌های روز اول ورود کاروان در بندرعباس تصریح کرد: آیین استقبال در راه‌آهن، ادای احترام در گلزار شهدای بندرعباس، مراسم اهتزاز پرچم رضوی ساعت ۱۶:۳۰ در پارک غدیر، ویژه برنامه «مادر دختری» به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در مهدیه بندرعباس و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان از جمله این برنامه‌هاست.

دبیر جشن‌های مردمی «زیر سایه خورشید» خاطرنشان کرد: امسال ۲۳۹ برنامه در قالب ۵۴ عنوان شامل اجتماعات مردمی، دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران، نیروهای خدماتی (هلال احمر، آتش‌نشانی)، نیروهای مسلح، اصناف، آسیب‌دیدگان جنگ، ویژه برنامه جامعه اهل سنت و کرسی‌های تلاوت رضوی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اقدامات خیرخواهانه این کاروان‌ها گفت: گره‌گشایی از زندانیان (اعطای مرخصی و آزادی)، تسویه حساب بدهکاران نیازمند، تجلیل از کادر درمان، هدیه به نوعروسان، بازسازی منازل محرومان، بسته‌های ارزاق و هزینه درمان زندانیان بخشی از برکات این حرکت دلدادگی است.

رجبیان در پایان با دعوت از اصحاب رسانه برای پوشش برنامه‌ها، تأکید کرد: تمام شهرستان‌های هرمزگان به جز معدود نقاط که شرایط میزبانی ندارند، میزبان کاروان‌های رضوی خواهند بود و تلاش ما توسعه معنویت با حضور خادمان حضرت رضا (ع) است.