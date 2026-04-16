پویش ملی «کاشت نهال امید» در بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح پنجشنبه در این آئین اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه پایدار و سلامت محیط زیست، گسترش فضای سبز و کاشت درخت است.

ارسلان زارع اضافه کرد: افزایش فضای سبز علاوه بر تولید اکسیژن و مقابله با ریزگردها، با ایجاد سایه در مناطق گرم و خشک، به طراوت محیط و بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می‌کند.

وی با اشاره به محدودیت منابع آبی، به استفاده از آب‌های غیرمتعارف در آبیاری فضای سبز تأکید کرد و از افزایش بیش از یک متر به سرانه فضای سبز شهر بوشهر طی سال‌های اخیر خبر داد و افزود: شهرداری‌ها و شرکت‌های صنعتی ملزم به تأمین فضای سبز از منابع غیرآشامیدنی شده‌اند تا منابع آب شرب، صرفا برای آشامیدن استفاده شود.

استاندار بوشهر بر استمرار نهضت درختکاری در استان، پیگیری تعهدات زیست‌محیطی صنایع و لزوم فرهنگ‌سازی مستمر در جامعه جهت حفاظت از محیط زیست تأکید و از حمایت رسانه‌ها و دغدغه‌مندی عموم مردم تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه امروز به یاد این شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی سوم درختان مثمر کاشته شد و با اشاره به نام‌گذاری نهال‌ها به نام شهیدان جنگ رمضان چون شهیدان تنگسیری، رضایی، احمدی و شهدای هم استانی و دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، این اقدام را در راستای ترویج روحیه ایثار و آرمان‌گرایی در میان نسل جدید دانست و افزود: کاشت هر نهال، نمادی از پایداری و عزم ملت ایران در دفاع از میهن است.

زارع با اشاره به تأکید قائد شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای بر اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در سراسر کشور، گفت: در استان بوشهر، بخش مهمی از ظرفیت مردمی و دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق این هدف به میدان آمده‌اند و همکاری مؤثر مجموعه‌هایی نظیر منابع طبیعی و آبخیزداری، حفاظت محیط زیست، دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری و ورزش و جوانان، روند اجرایی طرح را تسریع کرده است.

وی با بیان اینکه در استان بوشهر برای تولید ۱۲ میلیون نهال و کاشت آن در راستای کاشت یک میلیارد درخت برنامه‌ریزی شده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون ۷۵ درصد از برنامه‌ریزی طرح ملی کاشت ۱۲ میلیون اصله نهال، در استان اجرا شده و این روند ادامه دارد.