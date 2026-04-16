۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

لزوم ارتقای سطح کیفی و کمی پیمانکاران بومی لرستان

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان بر لزوم ارتقای سطح کیفی و کمی پیمانکاران بومی در این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز پنج‌شنبه مهدی مجیدی در حاشیه برگزاری نخستین جلسه شورای فنی لرستان، اظهار داشت: این جلسه که با حضور اکثر اعضا برگزار شد چند پرونده از سوی اداره کل راهداری و جهاد دانشگاهی بررسی و تعیین تکلیف شد.

وی با تأکید بر لزوم ارتقای سطح کیفی و کمی پیمانکاران بومی استان، ادامه داد: مقرر شد با همکاری انجمن پیمانکاران استان لرستان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دوره‌های آموزشی تخصصی برای پیمانکاران برگزار شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: هدف از برگزاری این دوره‌ها، آشنایی هرچه بیشتر پیمانکاران با موارد تخصصی به‌ویژه شرایط عمومی پیمان است تا پیمانکاران از تمام جوانب قراردادهای منعقده آگاهی کامل داشته باشند.

مجیدی، تصریح کرد: این مهم زمینه‌ساز اجرای بهینه پروژه‌های عمرانی استان شده و از وقفه و طولانی‌شدن غیرمتعارف پروژه‌ها جلوگیری خواهد کرد.

کد مطلب 6802540

