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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

توزیع ۱۹۰ تن اقلام تنظیم بازاری در شهرستان سیریک

توزیع ۱۹۰ تن اقلام تنظیم بازاری در شهرستان سیریک

سیریک-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیریک از تأمین کامل کالاهای اساسی و تشدید پایش بازار برای ایام پایان سال و ایام نوروز و توزیع ۱۹٠ تن اقلام تنظیم بازاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا راونگی‌نژاد با تشریح تدابیر اتخاذ شده جهت تنظیم بازار پایان سال اظهار داشت:با برنامه‌ریزی‌های عملیاتی، تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها به میزان کافی تأمین و در شبکه‌های توزیع عرضه شده است؛ لذا ثبات و وفور کالا در سطح بازار تداوم خواهد داشت.

مدیر جهادکشاورزی سیریک با اشاره به تغییر رویکرد نظارت‌ها به سمت بازرسی‌های مستمر و تخصصی افزود: مأموریت ویژه تیم‌های نظارتی بر زنجیره تأمین و توزیع آغاز شده است. هدف از این اقدامات، تسهیل در دسترسی شهروندان به اقلام با نرخ مصوب و پیشگیری از هرگونه نوسان قیمتی جهت حفظ تعادل در بازار است.

راونگی نژاد با تبیین موقعیت ویژه این منطقه در ایام نوروز و پیش‌بینی حضور مهمانان تصریح کرد: ذخیره‌سازی کالاهای اساسی به گونه‌ای مدیریت شده که علاوه بر تأمین نیاز ساکنان بومی، پاسخگوی تقاضای میهمانان و مسافران نوروزی در این خطه ساحلی باشد.

وی در تشریح آمار عملکردی این مدیریت تصریح کرد: در راستای تنظیم بازار و حفظ تعادل عرضه و تقاضا، تاکنون، بیش از ۱۹۰ تن انواع کالاهای اساسی شامل برنج، مرغ منجمد، شکر و روغن با نرخ مصوب در سطح شهرستان سیریک توزیع شده و این روند تخصیص سهمیه‌ها برای ثبات بازار ادامه خواهد داشت.

راونگی نژاد در پایان تاکید کرد: هیچ‌گونه کمبود خاصی در بازار وجود ندارد و دستگاه‌های نظارتی با حساسیت ویژه بر روند عرضه کالاها تا پایان تعطیلات نوروزی نظارت میدانی خواهند داشت.

کد مطلب 6779560

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