۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

۲۱ هزار تن کالای اساسی در استان هرمزگان از ابتدای ماه رمضان توزیع شد

بندرعباس-رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، از توزیع ۲۱ هزار تن کالای اساسی و تدابیر ویژه برای امنیت غذایی در ماه مبارک رمضان و ثبات بازار در شرایط کنونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور اظهار داشت: با مساعدت معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی و همکاری سازمان صمت، گمرکات و بخش خصوصی توانستیم بازار استان را به نحوی مدیریت نماییم تا هیچ خللی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون حدود ۲۱ هزار تن کالاهای اساسی شامل مرغ ، گوشت، برنج ، آرد ، روغن و شکر در استان توزیع شده است، افزود : همه پیش بینی های لازم برای ماه مبارک رمضان و بازار ایام پایانی سال با افزایش تولید و تسریع در واردات کالاهای اساسی از ماه‌ها پیش انجام شده و کالاهای اساسی علاوه بر ذخیره در انبارها، در فروشگاه‌ها،میادین و بازارها موجود و در دسترس مردم است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: با تدوین برنامه جامع جوجه ریزی و همکاری اتحادیه مرغداران و تولیدکنندگان نیز هیچ کمبودی در خصوص تولید گوشت مرغ وجود ندارد.

وی با اشاره به تدارک زیرساخت‌های تأمین و توزیع کالاهای اساسی و رصد مستمر بازار استان یادآور شد: این اطمینان را به هموطنان می‌دهیم که با ذخیره سازی و عرضه مناسب هیچ مشکلی در معیشت و سفره مردم ایجاد نخواهد شد و مردم در کمال آرامش می توانند مایحتاج مورد نیاز خود را تامین نمایند.

کد خبر 6771751

