گفتگوی تلفنی «نبیه بری» و «قالیباف» درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، «نبیه بری» رئیس مجلس لبنان و «محمدباقر قالیباف» همتای ایرانی او امروز پنج شنبه تلفنی گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این تماس تلفنی درباره تازه ترین تحولات منطقه و لبنان به ویژه جنوب این کشور که هدف حملات و اقدامات تجاوزکارانه و اشغالگرایانه رژیم صهیونیستی قرار دارد، رایزنی و بحث و تبادل نظر کردند.

نبیه بری و قالیباف تأکید کردند که قبل از هر اقدامی، آتش‌بس باید لبنان را نیز شامل شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات مذاکره کننده ایران با آمریکا پیش از این تماس تلفنی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: تکمیل و تثبیت آتش‌بس فراگیر در لبنان نتیجه مقاومت و نبرد جانانه حزب‌الله عزیز و متحد بودن محور مقاومت خواهد بود.

قالیباف تأکید کرد: «ایالات متحده باید به توافق عمل کند. مقاومت و ایران یک جان هستند هم در جنگ و هم در آتش‌بس. آمریکا از اشتباه «اول اسرائیل» دست بردارد.»