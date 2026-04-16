به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با برگزاری اجتماع و رزمایش بزرگ «دختران جان‌فدای ایران» به مناسبت میلاد باسعادت حضرت معصومه (س)، گرامیداشت روز دختر و با هدف بیعت دختران ایران با رهبر انقلاب، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از ارائه خدمات ویژه خبر داد.

روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: از ساعت ۱۲ روز جمعه ۲۸ فروردین ۱۴۰۵، با اختصاص یک‌هزار دستگاه اتوبوس از سطح شهر تهران، بانوان شرکت‌کننده را به میدان امام حسین (ع) انتقال خواهند داد و در پایان مراسم، مسافران را به مبادی اولیه بازگردانند.

شرکت واحد اتوبوسرانی با آمادگی کامل و در راستای خدمت‌رسانی شایسته، در کنار مردم شریف پایتخت حضور خواهد داشت تا شرکت‌کنندگان بانوان با سهولت و آرامش در این اجتماع بزرگ حضور یابند.