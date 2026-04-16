۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

خدمات اتوبوسرانی برای اجتماع «دختران جان‌فدای ایران» در تهران

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، خدمات ویژه‌ای را برای برگزاری رزمایش بزرگ «دختران جان‌فدای ایران» در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با برگزاری اجتماع و رزمایش بزرگ «دختران جان‌فدای ایران» به مناسبت میلاد باسعادت حضرت معصومه (س)، گرامیداشت روز دختر و با هدف بیعت دختران ایران با رهبر انقلاب، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از ارائه خدمات ویژه خبر داد.

روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: از ساعت ۱۲ روز جمعه ۲۸ فروردین ۱۴۰۵، با اختصاص یک‌هزار دستگاه اتوبوس از سطح شهر تهران، بانوان شرکت‌کننده را به میدان امام حسین (ع) انتقال خواهند داد و در پایان مراسم، مسافران را به مبادی اولیه بازگردانند.

شرکت واحد اتوبوسرانی با آمادگی کامل و در راستای خدمت‌رسانی شایسته، در کنار مردم شریف پایتخت حضور خواهد داشت تا شرکت‌کنندگان بانوان با سهولت و آرامش در این اجتماع بزرگ حضور یابند.

