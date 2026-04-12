به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری یکشنبه با هدف بررسی میدانی وضع زیرساختهای ریلی آسیب دیده در حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، از اداره کل راهآهن شمالغرب بازدید کرد.
جبارعلی ذاکری با حضور در ایستگاه میانه، از ناحیههای آسیبدیده بلاک میانه ـ پلدختر بازدید کرد و از آخرین وضع عملیات بازسازی این محور، مطلع شد.
ذاکری، سپس با حضور در بلاک خرمپی ـ نیکپی، دومین نقطه آسیبدیده مسیر، در نشستی تخصصی با مسئولان فنی و زیربنایی منطقه شمالغرب، روند کارهای انجامشده، جزئیات فنی خسارتها و برنامههای پیش رو را بررسی کرد.
مدیرعامل راهآهن، ضمن ارزیابی طرحهای اجرایی پیشبینی شده، نظرهای اصلاحی برای سرعت در اجرا، رعایت اصول فنی و تضمین ایمنی عبور قطارها را ابلاغ کرد.
وی با قدردانی از تلاش شبانهروزی و جهادی کارکنان شبکه ریلی، گفت: تنها مسیر خارج از ارائه خدمت به مسافران، بخش میانه ـ زنجان است که بر اساس برنامهریزیها در دو روز آینده، بازسازی این نقطههای آسیبدیده نیز به پایان رسیده است و شبکه ریلی بهصورت کامل به خدمترسانی خواهد پرداخت.
ذاکری با توجه به تجربههای گذشته مدیریت بحران در راهآهن، اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی سوم، شش نقطه از شبکه ریلی دچار آسیب شد که گروههای فنی با حضور فوری در محل، در کوتاهترین زمان، خطها را ترمیم و بازسازی کردند.
مدیرعامل راهآهن تأکید کرد: تعهد راهآهن به خدمترسانی به مردم عزیز در همه زمانها، همچنان در رأس برنامههای این شرکت قرار دارد.
