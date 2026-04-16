سجاد مقدمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی برخی کسبهنماها که در جمعیت حداقلی جامعه قرار میگیرند، با سوءاستفاده از این وضعیت، اقدام به گران فروشی میکنند.
وی با بیان اینکه هنوز مدت زیادی از جنگ نگذشته که بر قیمتها اثرگذار باشد، تصریح کرد: به همه کاسبان متخلف اخطار میدهیم در صورت مخدوش بودن قیمت کالا یا فروش بالاتر از قیمت روی جلد قطعا به مقام قضایی و تعزیرات سپرده میشوند و واحد پلمب خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف زنجان تأکید کرد: در این شرایط طول روزهای پلمب بیش از روزهای معمول خواهد بود و جریمههای سنگین در انتظار متخلفان است.
وی با بیان اینکه برای ما فاکتور خرید و قیمتهای روی جلد ملاک است، ادامه داد: قیمتهای خارج از عرف و سندسازی فاکتور، تا فروشنده اولیه تعقیب میشود. همچنین کشتارگاههای مرغ که قطعهبندی را بیش از حد گران کردند، کنترل میشوند.
مقدمی با اشاره به اینکه بازرسان با چندین برابر توان به شکل شبانهروز به میدان خواهند آمد، اعلام کرد: همشهریان میتوانند شکایت خود را با شماره 31141 و نیز شماره اتق اصناف به رقم 09121411051 در میان بگذارند و شکایت تا حصول نتیجه پیگیری میشود.
