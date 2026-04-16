۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

سارق سابقه‌دار شاهرود در مخفیگاهش غافلگیر شد؛ ۲۵ سرقت در یک پرونده

شاهرود-جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری سارق حرفه‌ای محتویات خودرو در شاهرود خبر داد و گفت: متهم سابقه‌دار پس از شناسایی توسط مأموران در مخفیگاهش دستگیر و به ۲۵ سرقت اعتراف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی شاهرود اعلام کرد: درپی وقوع چند فقره سرقت محتویات خودرو در شاهرود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۲ بسیج شاهرود با بررسی‌های فنی و تخصصی، موفق به شناسایی هویت سارق سابقه‌دار شدند و در عملیات ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از اقرار متهم به ۲۵ فقره سرقت محتویات داخل خودرو خبر داد و گفت: پرونده تکمیل و سارق به مراجع قضایی معرفی شد.

