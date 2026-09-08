به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در شهرستان شاهرود، مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات میدانی و اطلاعاتی، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات تخصصی و بررسی‌های اطلاعاتی، سرانجام هویت سارق را شناسایی کردند و متهم طی عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی در پایتخت دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه متهم سابقه‌دار در جریان بازجویی‌های فنی پلیس به ۱۷ فقره سرقت منزل اعتراف کرد، یادآور شد: پس از تکمیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

تقدیسی اضافه کرد: شهروندان با رعایت توصیه‌ها و هشدارهای انتظامی، نسبت به ایمن‌سازی منازل خود توجه بیشتری داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.