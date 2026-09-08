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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

اعتراف سارق حرفه‌ای منازل به ۱۷ فقره سرقت در شاهرود

اعتراف سارق حرفه‌ای منازل به ۱۷ فقره سرقت در شاهرود

سمنان- جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری سارق حرفه‌ای منازل در شاهرود خبر داد و گفت: این متهم در تحقیقات تخصصی پلیس به ۱۷ فقره سرقت اعتراف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در شهرستان شاهرود، مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات میدانی و اطلاعاتی، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات تخصصی و بررسی‌های اطلاعاتی، سرانجام هویت سارق را شناسایی کردند و متهم طی عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی در پایتخت دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه متهم سابقه‌دار در جریان بازجویی‌های فنی پلیس به ۱۷ فقره سرقت منزل اعتراف کرد، یادآور شد: پس از تکمیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

تقدیسی اضافه کرد: شهروندان با رعایت توصیه‌ها و هشدارهای انتظامی، نسبت به ایمن‌سازی منازل خود توجه بیشتری داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6941234

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