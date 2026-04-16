حزب نسل نو: «مذاکره» در امتداد «میدان» و «خیابان» است

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب نسل نو با صدور بیانیه‌ای ضمن تقدیر از حماسه خیابان و میدان، بر لزوم هوشیاری مردم در مواجهه با تفرقه‌افکنی‌ها هشدار داد.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

از آقای شهیدمان آموختیم که پیروزی در سایه اتحاد و وحدت مردم بدست می‌آید و حالا که دشمن پس از گذشت قریب به ۵۰ روز از آغاز حمله وحشیانه به ایران اسلامی، نتوانسته به هیچیک از اهداف خود دست پیدا کند، سیاست کثیف تفرقه‌افکنی میان مردم را انتخاب کرده است؛ تا با ایجاد دوگانه دروغینی مانند حامیان و مخالفان مذاکره و آتش‌بس، در عزم و اراده ملت ایران انشقاق ایجاد کند.

این ملت که مبعوث شد و در این ۴۸ روز با بذل جانش از ارزش‌های ملی و دینی خود حراست کرد، اکنون در مرحله تازه‌ای از جنگ ترکیبی قرار گرفته که اهمیت آن در پاسداری از دستاوردهای میدان جنگ نظامی، ذره‌ای کمتر از قدرت موشکی نیست. بر همین اساس نیز باید جدال در میز مذاکره را هم‌راستا با عملیات غرورآفرین وعده صادق دانست و آن را در تراز وعده صادق ۵ نامگذاری کرد.

تیم مذاکره‌کننده ایران همچون دلاورمردان صحنه نظامی، با پشتیبانی و حمایت همه مردان و زنان و کودکانی که در خیابان‌ها تا پاسی از شب پرچم مقدس ایران را به اهتزاز درمی‌آورند، همه تهدیدات دشمن صهیونی-آمریکایی را به جان خریده و در عالی‌ترین سطح و با حمایت کامل رهبر معظم انقلاب و ارکان حاکمیت، هدفی جز تثبیت دستاوردهای نظامی، تحقق حداکثری منافع ملی و تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران نداشته و براین اساس، حمایت کامل از آنان، خنثی‌کننده توطئه دشمنان در ایجاد انشقاق میان مردم خواهد بود.

ما در حزب «نسل نو» به‌عنوان پرچمدار مطالبات نسل جدید انقلاب اسلامی، اطمینان داریم که جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم هیئت مذاکره‌کننده که عمر خود را صرف تلاش برای پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده و در طی سالیان طولانی مورد اعتماد و وثوق امام شهید انقلاب قرار داشتند، فردی اصلح در پیگیری مطالبات مردم ایران، مطابق خواست جامعه و خانواده معظم شهدا هستند.

موفقیت ایشان و تیم مطالبه حقوق ایران، آرزوی قلبی همه ماست.