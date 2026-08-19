به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی طاهر رستمی در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش استان، با تجلیل از برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته برای برگزاری اجلاسیه سی‌ و نهم روسای آموزش و پرورش و با اشاره به آغاز نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی با حضور ریاست‌جمهور در خراسان شمالی، گفت:

این استان با پیشگامی در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، موفق شد در رتبه نخست کشور در پیشبرد طرح‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی قرار گیرد.

رستمی با تأکید بر اینکه اجلاسیه باید فراتر از یک مراسم تشریفاتی، منجر به تغییر نگاه و اصلاح روندها در حوزه آموزش شود، افزود: ارتقا کیفی روندهای آموزشی و پرورشی از ضروریات است.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در نگاه ویژه به حوزه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی، اظهار داشت: نباید با تجمیع و تمرکز امکانات و نیروی انسانی توانمند در مناطق یا مدارس خاص، مانع از تحقق عدالت آموزشی شد؛ عدالت آموزشی مستلزم توزیع منصفانه منابع در تمامی مناطق استان است.

معاون سیاسی استاندار در پایان توسعه را یک فرآیند تدریجی و مستمر دانست که با برداشتن گام‌های کوچک اما هدفمند محقق می‌شود از تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان این حوزه برای ارتقای سطح کیفی آموزش در استان قدردانی کرد.