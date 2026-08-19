توسعه صادرات خدمات کلید خورد؛ بررسی موانع صادرکنندگان در عراق

سهراب سلیمی، مدیرکل دفتر خدمات دانشبنیان و فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی، گفت: یکی از مهمترین اقدامات انجامشده، ایجاد هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اقتصادی دولت، وزارت امور خارجه و نهادهای بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود تا توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به یکی از محورهای اصلی این شورا تبدیل شود.
وی افزود: این رویکرد موجب شد موضوع صادرات خدمات که پیش از این در میان بخشی از تجار و فعالان اقتصادی کمتر شناخته شده بود، جایگاه پررنگتری پیدا کند و به یک گفتمان جدی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تبدیل شود.
سلیمی با اشاره به ظرفیت کارشناسی این شورا اظهار کرد: مصوبات شورای گفتگو از پشتوانه کارشناسی برخوردار است و میتواند مبنای مناسبی برای طرح و تصویب موضوعات در هیئت دولت باشد. در همین چارچوب، اکنون مسائل و مشکلات برخی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در عراق نیز در این شورا در حال بررسی است تا راهکارهای لازم برای رفع موانع آنها تدوین شود.
سهم ۱۰ هزار میلیارد دلاری خدمات از تجارت جهان
وی با اشاره به روند رو به رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران اظهار کرد: از ابتدای سال گذشته تاکنون، این بخش رشد چشمگیری داشته است. یکی از مزیتهای صادرات خدمات این است که برخلاف تجارت کالا، با بسیاری از موانع و محدودیتهای گمرکی مواجه نیست و همین موضوع ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه آن در بازارهای جهانی ایجاد کرده است.
سلیمی با استناد به آخرین آمار تجارت جهانی گفت: حجم تجارت بینالمللی میان حدود ۱۹۰ کشور جهان به حدود ۳۳ هزار میلیارد دلار رسیده که تقریباً یکسوم آن به تجارت خدمات اختصاص دارد؛ یعنی حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد دلار از تجارت جهانی در حوزه خدمات انجام میشود.
مدیرکل دفتر خدمات دانشبنیان و فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: سهم خدمات از تجارت جهانی همچنان در حال افزایش است و ایران نیز باید متناسب با این روند، ظرفیتهای خود را برای حضور در این بازار توسعه دهد.
استفاده از مشوقهای صادراتی برای صادرات خدمات
سلیمی با بیان اینکه ظرفیتهای متعددی در داخل کشور برای صادرات خدمات وجود دارد، گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تلاش شده بخشهایی که در حوزه صادرات خدمات کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند، شناسایی و فعال شوند.
وی افزود: در این مسیر، استفاده از مشوقهای صادراتی و هدایت فعالان این حوزه به سمت بازارهای خارجی در دستور کار قرار گرفته است تا ظرفیتهای موجود از حالت بالقوه خارج شده و به حضور واقعی در بازارهای بینالمللی منجر شود.
توریسم درمانی؛ ظرفیتی برای صادرات خدمات
این مقام مسئول، گردشگری سلامت را یکی از حوزههای دارای ظرفیت بالا برای توسعه صادرات خدمات دانست و اظهار کرد: ایران به دلیل برخورداری از توانمندیهای پزشکی و درمانی، ظرفیت قابلتوجهی برای جذب بیماران خارجی دارد.
وی ادامه داد: یکی از مأموریتهای دفتر صادرات خدمات در سازمان توسعه تجارت ایران، شناسایی مراکز پزشکی، بیمارستانها و دهکدههای سلامت دارای ظرفیت صادراتی و کمک به معرفی و حضور آنها در بازارهای خارجی است.
سلیمی گفت: هدف این است که ظرفیتهای درمانی کشور به یک محصول صادراتی تبدیل شود و با ایجاد مسیر مناسب برای معرفی مراکز درمانی به بیماران خارجی، صادرات خدمات پزشکی و گردشگری سلامت در مناطق مختلف کشور توسعه پیدا کند.
تصمیمگیران باید با اقتصاد خدمات آشنا شوند
مدیرکل دفتر خدمات دانشبنیان و فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان تأکید کرد: توسعه صادرات خدمات تنها با فعالیت صادرکنندگان و دستگاههای اجرایی محقق نمیشود و لازم است مدیران، تصمیمگیران و قانونگذاران نیز شناخت دقیقتری از ظرفیتهای این بخش پیدا کنند.
وی افزود: هدف این است که موضوع صادرات خدمات در فرآیند تصمیمسازی و سیاستگذاری کشور جایگاه پررنگتری پیدا کند و با تسهیل مقررات و ایجاد مشوقهای مناسب، شاخههای مختلف خدمات بتوانند حضور جدیتری در بازارهای جهانی داشته باشند.
صنایع خلاق در مسیر بازارهای جهانی
مدیرکل دفتر خدمات دانشبنیان و فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه به اقدامات انجامشده برای توسعه صادرات صنایع خلاق اشاره کرد و گفت: در این حوزه نیز اقدامات مختلفی در دفتر صادرات خدمات دنبال شده که از جمله آنها میتوان به برقراری ارتباط با انجمنهای تخصصی و ترغیب فعالان این بخش برای توجه جدیتر به بازارهای خارجی اشاره کرد.
وی ادامه داد: هدف این است که محصولات صنایع خلاق صرفاً برای بازار داخلی تولید نشوند، بلکه از مرحله تولید تا عرضه، ظرفیت حضور در بازارهای بینالمللی نیز در آنها دیده شود. در این مسیر، رایزنان بازرگانی سازمان توسعه تجارت نیز میتوانند به عنوان بازوی اجرایی در شناسایی بازار و بازاریابی محصولات در کشورهای هدف نقشآفرینی کنند.
سلیمی افزود: این رویکرد بهویژه در میان تولیدکنندگان صنایع دستی با استقبال مناسبی مواجه شده و برنامهریزی برای برگزاری کارگاهها و وبینارهای آموزشی با هدف آشنایی فعالان این بخش با الزامات ورود به بازارهای بینالمللی در حال انجام است.
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