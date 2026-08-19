ایمنی آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان به صورت روزانه پایش و بهسازی می شود

بهنام مرتضوی پناه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم بهسازی مداوم آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان و با تاکید بر اینکه نصب هر عدد صفحه گاردریل نو به‌ همراه پایه در مجموع تقریباً ۱۲۰ میلیون ریال برای شرکت هزینه دارد، اظهار کرد: روزانه ۱۲ نوع عملیات بهسازی و ایمن سازی آزادراه توسط نیروهای اجرایی و پشتیبانی گشت‌های راهداری شرکت سان‌آرا اجرا می‌شود.

وی ابراز کرد: عملیات‌های ایمن سازی و بهسازی در مرداد ماه شامل ارائه خدمات تعمیر و تعویض حفاظ‌های «گاردریل» میانی و کناری حادثه‌دیده آزادراه بلافاصله پس از وقوع حوادث در کمترین زمان ممکن شامل نصب سرسپری‌ها، تعمیرات صفحات و پایه‌های آسیب‌دیده و سر گارد پل، نصب تابلوهای مسیرنما، نوسازی تابلوهای فرسوده با هدف افزایش ضریب معیارهای ایمنی آزادراه سان‌آرا بود.

به گفته معاون اجرایی شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان، اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات روشنایی، تعمیر و نصب چراغ‌های چشمک‌زن (چراغ پلیس مجازی)، لکه‌گیری آسفالت، گشت‌زنی روزانه ۲ تیم راهداری، پاک‌سازی محور از وجود ضایعات، نظافت ایستگاه‌های سلامت و سکوهای نماز از دیگر عملیات‌های اجرایی شبانه روزی توسط راهداران تلاشگر در مردادماه بود.

وی نصب نمونک ماشین پلیس،نصب تابلوهای جدید اخباری و اخطاری، ساماندهی روشنایی، رنگ آمیزی و زیباسازی و تعمیرات آلاچیق پارکینگ‌ها همزمان با مردادماه در مقاطع مختلف محور کاشان اصفهان و بالعکس را یادآور شد.

مرتضوی پناه خاطرنشان کرد: همزمان با مردادماه تعمیر و تعویض بیش از ۱۰۰ عدد گارد، نصب ۱۰۰ عدد پایه، تعمیر ۵۰ عدد پایه، جمع آوری ۲۰ گارد افتاده، آماده کردن و نصب ۱۵۰ عدد تابلو بالکبوتری و مسیر نما جمع آوری ۱۰ عدد تابلوی قدیمی بال کبوتری، نصب پنج عدد سر سپری، نصب یک عدد تابلوی حاشیه پل، ساماندهی پایه چراغ های روشنایی ایستگاه اصفهان و رنگ آمیزی ۶ عدد تیر چراغ چشمک زن انجام شد.

وی گفت: ایران اکنون، بیش از ۲۸۰۰ کیلومتر آزادراه دارد. نگهداری و بهره‌برداری آزادراه کاشان- نطنز- اصفهان که از سال ۱۳۷۳ شروع و در سال ۱۳۸۲ به اتمام رسید از سال ۸۲ بهره برداری و نگهداری آن در اختیار شرکت امیرکبیر قرار گرفت و از ابتدای سال ۹۳، نگهداری و بهره‌برداری از این طرح ۱۶۳ کیلومتری به شرکت سان‌آرا واگذار شد.