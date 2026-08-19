محمدجواد تشکری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:۷۱ مورد از مشکلات سرمایهگذاران، بهرهبرداران و تشکلهای بخش کشاورزی استان در سال ۱۴۰۴ در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و با پیگیریهای انجامشده، زمینه دریافت تسهیلات برای این متقاضیان فراهم شد.
وی افزود: بخشی از سرمایهگذاران و بهرهبردارانی که برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی میشوند، به دلیل برخی مشکلات اداری و بانکی در فرآیند دریافت تسهیلات با موانعی مواجه میشوند.
وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فرآیند تأمین مالی طرحهای بخش کشاورزی، مسائل و مشکلات این افراد و تشکلها را در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و برای رفع آنها پیگیری میکند.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسانشمالی ادامه داد: این کارگروه با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و نمایندگان بانکهای عامل برگزار میشود و مسائل بانکی و اداری طرحها به صورت تخصصی مورد بررسی قرار میگیرد.
تشکری گفت: بخش قابل توجهی از تسهیلات مورد نیاز طرحهای کشاورزی از طریق بانک کشاورزی تأمین میشود، اما در کنار این بانک، سایر بانکهای عامل نیز در تأمین منابع مالی طرحهای این بخش نقش دارند.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۱ مورد از مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات بخش کشاورزی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد که با پیگیری دستگاههای مربوط و همکاری بانکهای عامل، مشکلات این پروندهها برطرف و امکان دریافت تسهیلات برای متقاضیان فراهم شد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسانشمالی تأکید کرد: رفع موانع اداری و بانکی و تسریع در پرداخت تسهیلات، نقش مهمی در تکمیل و توسعه طرحهای تولیدی، افزایش بهرهوری، حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در بخش کشاورزی دارد.
تشکری افزود: پیگیری مشکلات سرمایهگذاران و بهرهبرداران تا حصول نتیجه، یکی از برنامههای سازمان جهاد کشاورزی استان برای حمایت از تولید و تقویت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی است.
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