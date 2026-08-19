کیفیت هوای اصفهان و ۵ شهر مجاور قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۸ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح چهارشنبه ۲۸ مرداد با میانگین ۹۳ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۱۰۴، انقلاب ۱۱۲، بزرگراه خرازی ۱۳۷، فیض ۱۲۸ و ولدان ۱۱۰ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه شرق اصفهان (قهاب) با عدد ۱۷۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۶۷، دانشگاه صنعتی ۶۱، علوم پزشکی اصفهان ۸۶، رودکی ۸۷، رهنان ۹۸، زینبیه ۸۲، سپاهان‌شهر ۷۲، فرشادی ۹۱، کاوه ۹۰، کردآباد ۹۹. شهرک منتظری ۶۹ و میرزا طاهر ۸۲ AQI قابل قبول است.

هوا در شهرهای نجف‌آباد، شهرضا، خمینی‌شهر و مبارکه و شاهین‌شهر در وضعیت قابل قبول است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.