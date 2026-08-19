تشریح وضعیت ترافیک صبحگاهی در معابر تهران

به گزاش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: بار ترافیک در مسیر غرب به شرق بزرگراه های آبشناسان از سردار جنگل تا اشرفی اصفهانی، شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد نسبتا پرحجم و سنگین است.

وی افزود: در مسیر شرق به غرب بزرگراه های شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی، صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس، و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان شاهد بار ترافیک نسبتا پرحجم و سنگین هستیم.

سرهنگ شریفی گفت: ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه های بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد و بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید نیز نسبتا پرحجم و سنگین است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به اصول رانندگی ایمن در معابر پایتخت، افزود: توجه هنگام رانندگی، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و حرکت با سرعت مطمئنه، سه اصل اساسی برای عبور ایمن از معابر تهران است. رانندگان باید با پرهیز از عجله و رفتارهای پرخطر، توجه کامل خود را به مسیر و شرایط ترافیکی معطوف کرده و با رعایت حقوق سایر کاربران ترافیک، زمینه‌ساز تردد ایمن و روان در پایتخت باشند.