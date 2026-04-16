۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

تسهیل تداوم خدمات درمانی، به‌ویژه برای مجروحان نبرد رمضان

در نشست وزیر کار و بهداشت راهکارهای جدید برای کاهش بدهی‌ها و تسهیل تداوم خدمات درمانی، به‌ویژه برای مجروحان جنگی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،در نشست مشترک احمد میدری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر تسهیل تداوم خدمات درمانی، به‌ویژه برای مجروحان نبرد رمضان تاکید شد.

تشریح آخرین وضعیت بهداشت و درمان کشور، ارائه گزارش از شرایط مجروحان و مصدومان نبرد رمضان و نیز پیامدهای حملات اخیر بر مراکز درمانی و صنایع دارویی از مهم ترین محورهای این نشست به شمار می رود.

موضوع ایجاد انگیزه و حمایت از کادر درمان (شامل پزشکان، پرستاران و بهیاران) نیز از دیگر محورهای این نشست بود. وزرای کار و بهداشت بر ضرورت تقویت روحیه و توان عملیاتی کارکنان درمانی در شرایط بحرانی تاکید کردند.

در این نشست راهکارهای جدید برای کاهش بدهی‌ها و تسهیل تداوم خدمات درمانی، به‌ویژه برای مجروحان جنگی بررسی شد.

