پیگیری ویژه دغدغه نمایندگان استان تهران در جنگ تحمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری در حاشیه نشست با مجمع نمایندگان استان تهران که با حضور اکثریت نمایندگان برگزار شد، ضمن قدردانی از پیگیری‌های آنان در ایام جنگ نسبت به مسائل ملی و استانی، گزارشی از اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دوره ارائه شد افزود: در این نشست گزارشی از اقدامات این وزارتخانه را در ایام جنگ رمضان ارائه داد و مسائل ملی و استانی بررسی شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این نشست، عمده مباحث مطرح‌ شده ناظر بر مسائل ملی بود، چراکه دغدغه اصلی نمایندگان تهران نیز بیشتر معطوف به موضوعات کلان کشور است.

میدری ادامه داد: در این دیدار، برخی مسائل خاص استان تهران نیز از سوی نمایندگان مطرح شد که مقرر شد این موارد به‌صورت ویژه پیگیری شود.

ایجاد آرامش در جامعه کارگری با اجرای طرح کالابرگ

علی یزدی خواه رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در این دیدار با اشاره به اجرای طرح کالابرگ تعیین نرخ حقوق و دستمزد کارگران، گفت: این اقدام وزارت رفاه موجب ایجاد آرامش قابل توجهی در جامعه و میان کارگران شده است.

وی اظهارداشت: این نشست فرصتی بود تا از نزدیک در جمع وزیر کار و معاونان این وزارتخانه باشیم و نمایندگان نیز استقبال خوبی از این دیدار داشتند.

وی با بیان اینکه در این ایام نمایندگان با تعدادی از وزرا دیدار داشته‌اند، افزود: وزیر تعاون، پنجمین وزیری بود که در این چارچوب میزبان نمایندگان استان تهران شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با تقدیر از عملکرد دولت ادامه داد: لازم می‌دانم از زحمات هیئت دولت و مجموعه وزرا به‌ویژه در نحوه اتخاذ تدابیر برای روان‌سازی زندگی مردم در این شرایط خاص تشکر کنم؛ به‌گونه‌ای که در حوزه خدمات اجتماعی، تأمین ارزاق و کالاهای اساسی، روند زندگی مردم به‌صورت عادی و معمول در جریان است.

یزدی‌خواه همچنین به برخی موضوعات مطرح‌شده در این جلسه اشاره کرد و گفت: در این نشست، مباحثی در خصوص نحوه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مسائل حوزه صنعت، تأمین مواد اولیه، فرآیندهای صادرات و واردات و نیز تأمین نقدینگی کارفرمایان برای پرداخت حقوق، بیمه و مالیات بررسی شد.

وی افزود: وزیر تعاون در این جلسه تأکید کرد که تمرکز اصلی تهران بر پیگیری مسائل ملی است، هرچند موضوعات استانی نیز مورد توجه قرار دارد و در بسیاری موارد، مسائل استان در دل سیاست‌گذاری‌های ملی دنبال و حل‌وفصل می‌شود.

