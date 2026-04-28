به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از وزارت کار، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آخرین وضعیت واحدهای تولیدی در مناطق جنگزده، بر تابآوری بالای صنایع بزرگ در صیانت از نیروی کار تأکید کرد.
وی گفت: بر اساس آمارهای موجود، تاکنون حدود ۱۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند که فرآیند رسیدگی به وضعیت آنها در جریان است.
وی افزود: در این میان، واحدهای تولیدی متعددی وجود دارند که با وجود آسیب دیدن در جنگ، کارفرمایان آنها همچنان با تعهد کامل، حقوق کارکنان خود را پرداخت میکنند تا معیشت کارگران دچار اختلال نشود.
میدری در ادامه به وضعیت پایداری صنایع استراتژیک کشور در شرایط بحرانی اشاره کرد.
وی گفت: در واحدهای صنعتی بزرگ کشور مانند مجموعههای فولاد یا پتروشیمی جم که در جریان جنگ دچار آسیب شدهاند، روند پرداخت حقوق کارگران به طور منظم انجام میشود.
وی تصریح کرد: خوشبختانه این واحدها تاکنون هیچگونه مراجعهای به اداره کار برای اعلام ناتوانی در پرداخت حقوق نداشتهاند که این موضوع به خوبی نشاندهنده تابآوری بالای واحدهای صنعتی بزرگ و حمایت همهجانبه آنها از کارگران در شرایط سخت جنگی است.
