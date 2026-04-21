به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در راستای پیگیری دستورات ابلاغی رئیسجمهور و با هدف رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی حوزه گردشگری و صنایعدستی، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، به همراه رئیس سازمان بهزیستی کشور، در نشستی مشترک بر ضرورت شکلگیری سازوکارهای هماهنگ و کارگروههای مشترک برای تسهیل سیاستگذاری و تسریع در حل مسائل این حوزه تاکید کردند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست که به دنبال رویکرد دولت چهاردهم در تقویت هماهنگیهای بینبخشی و عملیاتیسازی منویات ریاستجمهوری و با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، بر همافزایی میان ظرفیتهای حمایتی، رفاهی و اشتغالزایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و صنایعدستی تاکید کرد.
وی این همافزایی را به عنوان یک پیشران مؤثر در تحقق رشد پایدار و اشتغال مولد دانست و بر لزوم تسریع در فرآیندهای تصمیمسازی، کاهش بروکراسی اداری و ایجاد بسترهای تسهیلگر برای فعالان این حوزه تاکید کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت نگاه فرابخشی به مقوله گردشگری و صنایعدستی، این حوزه را یکی از ارکان راهبردی در تحقق توسعه متوازن، تقویت اقتصاد فرهنگبنیان و افزایش تابآوری اقتصادی کشور عنوان کرد.
میدری بر تداوم برگزاری چنین نشستهای هماهنگی به منظور دستیابی به نتایج عملیاتی و ملموس تاکید کرد.
در این دیدار، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ضمن تشریح ابعاد مختلف مسائل و چالشهای پیشروی فعالان حوزه گردشگری و صنایعدستی، بر ضرورت پیگیری نظاممند و هدفمند دستورات رئیسجمهور در خصوص حمایت از فعالان این عرصه، رفع موانع ساختاری و تسهیل مسیر فعالیتهای اقتصادی تاکید کرد.
وی بر اهمیت طراحی و استقرار یک سازوکار نهادی منسجم و تشکیل کارگروه مشترک میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت میراثفرهنگی به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در دستور کار تاکید کرد.
نظر شما