به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از کارگران و کارفرمایان واحدهای تولیدی که زیر سایه بمباران تولید را متوقف نکردند، از پرداخت ۳۳ همت تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی افزود: تاکنون بیش از ۸۶ همت پرونده جهت پرداخت به بانک‌ها ارسال شده و به همه درخواست‌ها رسیدکی خواهد شد.

۳۳ همت تسهیلات اشتغال برای مشاغل خرد و کوچک و خانگی در سال ۱۴۰۴ پرداخت شده است.

به گفته‌ وی، مهلت استفاده از تسهیلات اشتغال سال قبل نیز تا پایان اردیبهشت‌ ماه تمدید شده است.