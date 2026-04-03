۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

پرداخت ۳۳ همت تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۴

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت ۳۳ همت تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: مهلت وام‌های سال‌ قبل تا پایان اردیبهشت تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از کارگران و کارفرمایان واحدهای تولیدی که زیر سایه بمباران تولید را متوقف نکردند، از پرداخت ۳۳ همت تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی افزود: تاکنون بیش از ۸۶ همت پرونده جهت پرداخت به بانک‌ها ارسال شده و به همه درخواست‌ها رسیدکی خواهد شد.

معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید میدانی از چند مرکز صنعتی و تولیدی با تقدیر از تلاش کارگران و کارفرمایان این‌گونه واحدها، آنها را «سربازان جنگ رمضان» نامید و عنوان کرد: ۳۳ همت تسهیلات اشتغال برای مشاغل خرد و کوچک و خانگی در سال ۱۴۰۴ پرداخت شده است.

به گفته‌ وی، مهلت استفاده از تسهیلات اشتغال سال قبل نیز تا پایان اردیبهشت‌ ماه تمدید شده است.

فاطمه امیر احمدی

